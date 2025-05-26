"Путин сумасшедший": созрел ли Трамп к жесткому давлению на Россию

Президент Трамп заявил, что глубоко недоволен действиями Путина в отношении последних массированных обстрелов Украины и не исключил возможность введения новых тарифов против РФ как средства давления для достижения мира. Действительно ли Белый дом наконец решится на деле проводить жесткую политику в отношении Москвы, выяснял Фокус.

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В понедельник, 26 мая во время общения с журналистами на взлетной полосе в Морристауне перед посадкой на борт самолета Air Force One в Вашингтон президент США прокомментировал ракетно-пушечные обстрелы Россией Украины. "Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его очень давно. Всегда ладил с ним, но он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится", — отметил президент США. Также Трамп предположил, что может рассматривать экономические рычаги воздействия на Россию, включая новые тарифы, для "стимулирования мирного процесса".

Несколько ранее в своей соцсети Truth Social Трамп, заявив, что Путин "абсолютно сошел с ума", предупредил, что если он попытается захватить всю Украину, то это приведет к "падению" России. Наряду с тем, президент США отметил, что риторика Зеленского лишь усложняет ситуацию. "Все, что исходит из его уст, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось", — констатировал Трамп.

Как известно президент Зеленский после очередной массированной воздушной атаки РФ призвал мировое сообщество, в том числе и Соединенные Штаты, не молчать и усилить давление на Кремль. "Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", — акцентировал глава государства.

В соцсети Truth Social Трамп заявил, что Путин "абсолютно сошел с ума" Фото: Getty Images

Как меняется позиция Трампа по российско-украинской войне

Оценивая для Фокуса свежие заявления Трампа, политолог Олег Лесной отметил: "Крайне негативной тенденцией является то, что Трамп не меняет свое правило уравнивания сторон под одну гребенку. То есть, Трамп, называя Путина сумасшедшим, тут же заявляет о риторике Зеленского, которая якобы усложняет мирный процесс. Таким образом, у Трампа получается, что виноваты все, а это не так, поскольку есть международное право, которое четко прописывает, что есть Украина — жертва агрессии и есть агрессор — РФ. Поэтому никакого уравнивания сторон не может быть в принципе — жертва не может быть виноватой в том, что на нее напали, а она не захотела, чтобы ее убили".

Ключевая проблема, по убеждению политолога, заключается в непонимании Трампом глубинных причин российско-украинской войны. В такой ситуации, считает Олег Лесной, Киеву и его союзникам действовать довольно непросто.

"Если, скажем так, вменяемые евролидеры опираются на стратегию и длительные планы, то у Трампа до сих пор нет ни плана, ни стратегии- есть хаотичное движение вроде российского "авось". И в таких условиях и Украине, и евросоюзникам чрезвычайно сложно. К примеру, перед недавними переговорами в Стамбуле был разговор Зеленского и европейских лидеров с Трампом. Казалось бы, разговор был плодотворным, ведь люди четко объяснили Трампу обстановку и, в том числе, ситуативные спекуляции РФ. Трамп сидел, слушал и кивал, как хороший ученик, а потом ушел и сделал все по-своему. Вот и как, спрашивается, в такой ситуации найти золотую середину и закрепить Трампа в моменте. У нас это не получается, потому что Трамп очень похож на ртуть: вот он тут, а через секунду обнимается с Путиным", — подчеркивает политолог.

Эксперт предполагает, что "ртутные движения" могут несколько замедлиться или даже систематически застывать, когда Трамп почувствует четкую электоральную зависимость от своих слов, которой пока не чувствует.

"Есть рейтинги, которые четко фиксируют падение позиций Трампа, но Трамп говорит, что это все проделки "проклятых демократов" и на самом деле его все очень любят. То есть, президент США пока что в своем пузыре. И, как по мне, ближайший период, который повлияет на окружение Трампа и на самого Трампа — это промежуточные выборы в Конгресс. И хотя эти выборы состоятся в ноябре 2026 года, но де-факто избирательный процесс начнется гораздо раньше. И здесь очень важно, будут ли конгрессмены, которые стремятся переизбраться, в дальнейшем бояться Трампа или все же будут бояться своего избирателя. Возможная потеря большинства в Конгрессе и изменение "сладкой" риторики республиканцев в отношении Трампа на адекватно-реалистичную — это то, что может повлиять на президента США так, чтобы он наконец начал принимать в отношении РФ реальные решения", — заключает Олег Лесной.

Может ли Трамп, несмотря на угрозы, не изменит отношение к России

В том, что несмотря на откровенно агрессивную критику Трампом Путина, первый все еще не созрел до того, чтобы изменить тактику в отношении РФ на более жесткую, убежден политолог-международник Максим Несвитайлов.

В частности, в разговоре с Фокусом эксперт заметил: "До вполне адекватной формулы: "Мир через силу к РФ" Трамп, какие бы психические диагнозы он не выставлял бы Путину, не созрел и, более того, не созреет никогда. Логика Трампа с момента его вхождения в мирно-переговорный процесс сводится к следующей схеме: "Договариваться с сильными и давить на слабых". Сильной Трамп, конечно же, считает Российскую Федерацию — государство, намного больше Украины, обладающее ядерным оружием и где 25 лет подряд правит один человек. Эти факторы, по мнению Трампа, являются признаком того, что именно Россия является сильной стороной конфликта. И какие бы словесные "приветы" Трамп сейчас не посылал бы Путину, он этот подход все равно не изменит".

"Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина", — акцентировал Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Даже после откровенных террористических атак РФ, отмечает политолог, несмотря на громкие заявления, по факту Дональд Трамп не оказывал никакого давления на Москву: "Вспомним, ужасный удар по городу Сумы в Вербное воскресенье — большой христианский праздник, который в том числе и для американцев имеет большое значение. Трамп после этого начал кричать, что хочет безусловного cease-fire (прекращения огня — Фокус). Что в результате? Украина соглашается, Путин — нет. Украина также соглашается на соглашение о полезных ископаемых, которое "пробивал" Трамп и идет на прямую коммуникацию с россиянами, на чем также настаивал президент США. Даже президент Зеленский поехал в Турцию, но Россия, как всегда, прибегла к имитационным приемам, прислав в Стамбул пародийную делегацию с птичьими правами. Вообще, РФ за все время не просто отказывалась реально делать что-либо для приближения мира, но и прибегала к эскалационным шагам, нанося все новые и новые удары по Украине. И никаких решений Трампа за весь период его президентства мы так и не увидели".

По убеждению Максима Несвитайлова, даже осуждая Россию на словах, президент США делает это подчеркнуто смягченно. "Например, Путин тянет время с мирными переговорами — Трамп говорит, что это такая тактика, которую неоднократно применял и он. В то же время в отношении Зеленского, и к Украине как таковой риторика Трампа всегда однозначна и фактически никогда не является справедливой. Поэтому, скорее всего, Трамп включит кнопку "игнор" и где-то отойдет в сторону. Иначе говоря, официально Соединенные Штаты не будут выходить из мирно-переговорного процесса, но Трамп, ничего не делая, просто будет наблюдать. Если вдруг что-то начнет складываться и склеиваться, он на финале заскочит и громко напомнит о себе", — отмечает эксперт, добавляя, что американский президент уже апробировал подобную тактику.

Эксперт: "Например, Путин тянет время с мирными переговорами — Трамп говорит, что это такая тактика, которую неоднократно применял и он" Фото: Getty Images

В качестве наглядного примера политолог приводит недавний масштабный обмен по схеме "1000 на 1000": "Трамп палец о палец не ударил для того, чтобы этот обмен состоялся. Это не его идея и это не результат его усилий. Во многом это произошло благодаря туркам и непосредственно Эрдогану, которому необходим был какой-то вполне конкретный результат стамбульских встреч. То есть, именно Эрдоган надавил на россиян, тогда как Америка сюда никаким боком непричастна. И при этом именно Трамп первым начал кричать о большом обмене еще до того, как он собственно начался. Так будет и сейчас — он будет наблюдать за процессом и если увидит хоть какие-то достижения, активно писать и говорить о них, приписывая их себе".

Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Максим Несвитайлов отметил, что "абсолютно исключает" любое серьезное, в том числе санкционное давление на Россию со стороны Соединенных Штатов. Пока же, считает эксперт, переговорная инициатива сохраняется за Россией, которая должна в конце концов продемонстрировать обещанный мирный меморандум.