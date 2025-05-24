У Трампа нет плана по Украине: чем это опасно: нардеп рассказал о причинах и последствиях

Дональд Трамп в последние дни сделал несколько заявлений о перемирии между Украиной и Россией, которые оставили много вопросов. Так кого поддерживает президент США в российско-украинской войне — на эту тему Фокус пообщался с народным депутатом Сергеем Соболевым.

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На следующей неделе Украина обратится к ЕС с просьбой принять новые масштабные меры для изоляции России, сообщает Reuters. Агентство уточняет, что в 40-страничной Белой книге, которая будет передана всем 27 странам-членам Евросоюза, содержится критическая оценка текущей политики Белого дома в отношении Москвы.

Комментируя Фокусу данную инициативу официального Киева, нардеп от "Батькивщины", первый заместитель руководителя Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Сергей Соболев отметил следующее: "Проблема заключается в том, что у Белого дома до сих пор нет четкого плана с конкретными пунктами, который есть у Украины и европейцев. Собственно, именно отсутствие такого плана у Соединенных Штатов и является главной проблемой, которая вызывает разногласия между Киевом и Брюсселем с одной стороны и США — с другой".

Отсутствие четкого плана действий по Украине, по убеждению парламентария, присуще не только действующей американской администрации: "К величайшему сожалению, этим также страдали и две предыдущие администрации — господина Байдена, а также господина Обамы, при президентстве которого в 2014-м состоялась аннексия Крыма и началась ползучая оккупация. В то же время во всех заявлениях, звучащих из уст Дональда Трампа, нет даже последовательности. Более того, часто в течение одних суток звучат прямо противоположные по содержанию заявления".

Наряду с тем, нардеп не считает, что Трампа обоснованно обвиняют в заигрывании с Кремлем. "Факт заключается в том, что США не поставляют и, надеюсь, никогда не будут поставлять оружие России, зато поставляют его нам. Это уже дает четкое понимание, на чьей стороне в российско-украинской войне выступает американское правительство. Поэтому отношения с США должны максимально поддерживать, но очень важно не завышать при этом ожиданий от них", — подытожил Сергей Соболев.

Подробнее об этом читайте в материале Фокуса "Между Трампом и Путиным: 5 шагов для окончания войны от нардепа Сергея Соболева".