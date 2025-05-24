Между Трампом и Путиным: 5 шагов для окончания войны от нардепа Сергея Соболева

Будущее мирных переговоров Украины и России. Как удержать Трампа, что означает загадочный "меморандум", в чем план Путина и поможет ли Украине заключить мир Ватикан. Об этом Фокус поговорил с народным депутатом Сергеем Соболевым.

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На следующей неделе Украина обратится к Евросоюзу с просьбой принять новые масштабные меры для изоляции России, сообщает Reuters. Агентство уточняет, что в 40-страничной Белой книге, которая будет передана всем 27 странам-членам Евросоюза, внимание акцентируется на необходимости занять "более агрессивную и независимую позицию" в санкционной антироссийской политике. Документ также содержит критическую оценку текущей политики Белого дома в отношении Москвы.

Пойдет ли ЕС на углубление противоречий с США в вопросах поддержки Украины, Фокус поинтересовался у народного депутата, заместителя главы фракции "Батькивщина" Сергея Соболева.

У Трампа нет плана по Украине

Дональд Трамп шокировал европейских лидеров, когда после недавнего разговора с Путиным заявил, что не намерен вводить новые санкции в отношении России, сообщает американское издание Axios. Каким образом, когда противоречия между Брюсселем и Вашингтоном становятся все более очевидными, должна действовать Украина для сохранения внимания президента США, которого обвиняют в заигрывании с Кремлем?

Я считаю, что ключевая проблема американской администрации — это отсутствие какого-либо плана, который давал бы четкие ответы, что, как и в какой последовательности следует делать. К большому сожалению, этим также страдали и две предыдущие администрации — господина Байдена, а также господина Обамы, при президентстве которого в 2014-м состоялась аннексия Крыма и началась ползучая оккупация. Впрочем, если возвращаться к действующей администрации США, то очевидно, что во всех заявлениях, звучащих из уст Дональда Трампа, нет даже последовательности. Более того, часто в течение одних суток звучат прямо противоположные заявления — то господин Трамп озвучивает намерение относительно более жестких антироссийских санкций, а то уже не вводит никаких. То он всячески стремится сам садиться за стол мирных переговоров, а то рассказывает о желании выйти из процесса... Одним словом, у Белого дома нет четкого плана с конкретными пунктами, который есть у Украины и европейцев. Собственно, именно отсутствие такого плана у Соединенных Штатов — это и есть главная проблема, которая вызывает разногласия между Киевом и Брюсселем с одной стороны и США — с другой.

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Но нам, подчеркиваю, очень важно иметь и сохранять двухпартийную поддержку Соединенных Штатов. Хочется надеяться, что соглашение об инвестициях в Украину, или, как его еще называют, соглашение о полезных ископаемых, в конце концов даст нам ответы на вопрос о том, как в дальнейшем получать американское оружие. И если бы мы реализовали хотя бы эту часть, а именно: получали бы без ограничений оружие из США, понимая, что рассчитываться за него будем когда-то позже, это уже был бы огромный плюс.

Дело в том, что получать высококачественное и высококлассное оружие мы можем только от США, поскольку военно-промышленный комплекс (ВПК) Европы, к сожалению, очень отстал в этом плане.

Что же касается противоречий, Соединенные Штаты не поставляют и, надеюсь, никогда не будут поставлять оружие России, зато поставляют его нам. Это уже дает четкое понимание, на чьей стороне в российско-украинской войне выступает американское правительство. Поэтому отношения с США должны максимально поддерживать, но очень и очень важно не завышать при этом ожиданий от них.

Откуда взялся "меморандум" о мирных переговорах Украины и России

По итогам недавнего разговора с Трампом, Путин рассказал о готовности работать с Украиной над "меморандумом о будущем мирном договоре". Какие положения, на ваш взгляд, будет содержать данный документ?

Появление в повестке дня различных меморандумов — это прямое следствие отсутствия у команды Трампа четкого плана действий по состоянию на сейчас и проекции шагов на будущее, которые бы позволяли остановить агрессора. Сейчас, к сожалению, в речах Трампа часто даже непонятно, кто жертва, а кто агрессор, а ситуативные планы Белого дома хаотичны и чуть ли не ежедневно звучат в совершенно новых интерпретациях. Именно поэтому после каждого переговорного эпизода на поверхность всплывают какие-то меморандумы и другие новые нюансы. И это, на мой взгляд, является самым опасным в мирно-переговорном процессе, поскольку открывает окно для различных толкований, дополнений и инсинуаций, в которые Кремль, кроме прежних прихотей ничего нового не внесет. Даже в лагере республиканцев уже есть готовые проекты по усилению санкций в отношении России, но они лежат под сукном, ожидая отмашки Трампа.

У Путина есть цели в отношении Европы и НАТО

В отличие от Трампа, у Путина есть абсолютно четкий план, по которому он последовательно движется. Возможны ли компромиссные отступления от этого плана со стороны Кремля?

У Путина есть вполне конкретный план, который он впервые публично очертил на Мюнхенской конференции по безопасности в 2008 году, но детализировал его в своем последнем выступлении-ультиматуме, который поставил перед полномасштабным вторжением в Украину. То есть, желания и стремления Путина вполне понятны. И на мой взгляд, когда ты четко понимаешь, чего хочет враг, то и ты должен действовать достаточно четко. Поэтому мне, откровенно говоря, непонятно, почему на эти четкие и понятные экспансионистские вещи, о которых Путин даже не стесняется говорить вслух, не было и нет никакого адекватного ответа со стороны американских администраций: Обамы и Байдена вчера и Трампа сегодня.

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В чем глобально заключается путинский план? Во-первых, в непризнании границ распада Советского Союза. Более того, распад СССР — это в воображении Путина — величайшая трагедия ХХ века. Во-вторых, Путин не признает расширение НАТО, причем не просто присоединения к блоку, которые произошли в последнее время, а все, что имело место в Альянсе, начиная с 1990 года. Если принять во внимание только эти два пункта, то уже будет совершенно очевидно, что в дальнейшем будет делать Путин. Он не остановится, если его не остановят и понятно, что его агрессия не ограничится Украиной и распространится на другие страны Европы. Россия уже сейчас идет дальше, когда фактически через внешнюю агрессию, расшатывает изнутри страны НАТО. И почему на это все адекватно не реагирует Вашингтон, лично мне непонятно.

Сергей Соболев: "Сейчас наша ключевая задача заключается в том, чтобы не испортить отношения с США и получать от них максимальную военную поддержку" Фото: УНИАН

Наряду с тем есть и позитивные сдвиги. Например, позиция Европы коренным образом изменилась с уходом когорты бывших французских президентов, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и так далее. Очень хорошо, что держит свою позицию Италия. Оставаясь союзником Трампа, эта страна в вопросах Украины, будущего Европы и противодействия российской агрессии заявляет четкую и адекватную позицию, созвучную с голосами Макрона, Стармера, Мерца. Но в целом, к сожалению, пока что позиции Европы и Соединенных Штатов разошлись.

Поможет ли Ватикан в мирных переговорах

В последние дни активно обсуждается вопрос того, что Ватикан уже в июне может стать новой площадкой для переговоров по мирному урегулированию. Кроме того, президент Зеленский на днях поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу. То есть, так или иначе, но мирный процесс продолжается. Как вы оцениваете ближайшие перспективы?

На самом деле площадок для ведения переговоров у нас хватает. Есть предложения не только Турции, которые уже начали реализовываться, но и Швейцарии, Австрии и теперь уже Ватикана. Впрочем, мне кажется, что ключевой вопрос заключается не столько в самих площадках, сколько в том, что российского агрессора и непосредственно Путина устраивают пункты наработок Стамбула-1, а это ограничение украинской армии и ВПК, запрет вступления в международные альянсы, включая военно-политические блоки и тому подобное. А сейчас по сравнению со Стамбулом-1 аппетиты Кремля еще выросли, в частности, по территориальным вопросам. Таким образом я считаю, что площадка Ватикана, которая сейчас вырисовывается, не сможет дать переговорному процессу импульс, поскольку позиции сторон кардинально разошлись, а позиция Америки, которая действительно могла бы подтолкнуть агрессора к адекватности, остается неопределенной и шаткой. Формально сейчас единственное, что срабатывает с подачи американцев — это снижение цены на нефть, а затем и на все другие энергоносители. Но здесь абсолютно совпали интересы Украины, администрации Трампа и всего свободного мира. Это единственное, что есть, и, возможно, не самое плохое, ведь именно фактор цен на энергоносители стал причиной распада СССР.

Путь к мирному урегулированию между Украиной и Россией

Каким вы видите завершение процесса мирного урегулирования: когда это произойдет, и насколько еще станет выдержки жить в войне у нашего общества с одной стороны и экономической способности сопротивляться агрессору, с другой?

Последние переговоры, которые состоялись в Стамбуле, продемонстрировали невероятную поляризацию позиций сторон и я убежден, что без четкой позиции Соединенных Штатов, без расширения и введения реальных и жестких антироссийских санкций от США, а также без дальнейшего падения цены на нефть, процесс не будет двигаться вообще.

Поэтому сейчас наша ключевая задача заключается в том, чтобы не испортить отношения с США и получать от них максимальную военную поддержку. Кроме того, должны активно работать с нашими европейскими партнерами для получения поддержки по всем направлениям без ограничений по дальнобойному оружию и тому подобное. Это все суммарно станет ощутимым толчком к тому, чтобы агрессор сначала остановился, а дальше уже отступал.

Если мы сможем получить четкую картину того, на каких условиях Соединенные Штаты будут поставлять нам оружие, это уже будет, на мой взгляд, большая победа украинской дипломатии и мировой демократии, как таковой. Достигнув этого, дальше должны настойчиво двигаться по совместному с европейцами плану из 22-х пунктов. Это и есть, на мой взгляд, реальный маршрут нашей жизни, который мы совместно должны пройти с достоинством и выдержкой.