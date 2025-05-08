Мировые цены на нефть падают, и вместе с ними снижается цена российского ресурса марки Urals, которая недавно опустилась до 50 долларов за баррель. Как нефтяной рынок и колебания цен влияет на доходы РФ, откуда Кремль берет деньги на военные расходы и какие новые санкции могли бы усилить кризис в РФ, выяснял Фокус.

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Стоимость российской нефти Urals вернулась к значениям ниже 50 долларов за баррель в конце апреля, сообщили Investing.com со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus. По состоянию на 6 мая Urals в Приморске находилась на уровне 48,6 долл. за баррель, а в Новороссийске — 49,55 долл. за баррель. Какие факторы провоцируют падение цены нефти, насколько критично для РФ терять доход на фоне снижения стоимости ресурса и какие меры могут ускорить экономические проблемы в России, исследовал Фокус.

Нефтяной шторм: что и почему влияет на стоимость нефти

Нефть дешевеет в 2025 году. По данным Reuters, 5 мая фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,21 доллара (или на 3,61%) до 59,08 долл. за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 2,29 доллара (3,93%) до 56 долл. за баррель. Это произошло после решения ОПЕК+ ускорить увеличение добычи. "Решение ОПЕК+ от 3 мая об увеличении квот на добычу еще на 411 тысяч баррелей в сутки в июне усиливает ожидания рынка относительно того, что мировой баланс спроса и предложения смещается в сторону профицита", — отметил основатель Evans on Energy Тим Эванс. Некоторая стабилизация цен на нефть состоялась 7 мая, ведь, пишет Reuters, инвесторы сосредоточили внимание на торговых переговорах между США и Китаем. Однако эксперты считают, что в дальнейшем цена нефти снова может снижаться под влиянием нескольких факторов.

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"На цены влияют два фактора. Это политика ОПЕК, в первую очередь, Саудовской Аравии, которая стремится увеличить квоту на добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, а до конца года планируют увеличить вообще до 2 млн баррелей. А второй фактор — это основной — политика администрации Дональда Трампа по производству пошлин. Сейчас администрация Трампа взяла некоторую паузу, и если такая политика этой администрации продолжится, по сути, речь идет об экономической войне с Китаем, с Европейским Союзом и другими странами, то можно ожидать снижения экономического роста мировой экономики, соответственно, будет падение спроса на нефть и снижение ее стоимости", — отметил в разговоре с Фокусом Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Цены на нефть стабилизировались после новостей о возможных договоренностях между США и КНР относительно пошлин Фото: Getty

Аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин указывает на совокупность факторов, которые влияют на колебания цен на нефтяном рынке. По его мнению, на падение стоимости нефти влияет сокращение торговой активности, что происходит в мире, следовательно, речь идет о замедлении экономического роста. Также, говорит эксперт, влияют решения Дональда Трампа по тарифам и решения ОПЕК, в частности Саудовской Аравии по добыче нефти.

"Сначала мы видим прогнозы МВФ, и они все ухудшены. Для Штатов, для Китая, для всех. Мы видим, что торговля сокращается, объемы падают, и нет большой потребности в нефти. США преследовали цель сокращения доходов Ирана, а значит, должно произойти замещение иранской нефти добычей в Саудовской Аравии. Все это влияет на колебания цен", — отметил Андрей Шевчишин.

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По мнению финансового аналитика Ивана Угляницы, если исходить из сценария сокращения роста потребления нефти из-за рецессии, замедления экономики в США и Китае, то можно ожидать низкие цены на нефть как минимум на ближайшие 6-9 месяцев.

Российская нефть дешевеет: что это значит для России и ее бюджета

Падение стоимости нефти марки Urals — плохая новость для страны-агрессора, ведь это напрямую влияет на доходы госбюджета РФ. Чем меньше цена на нефть, тем экономика России слабее, и тем больше дефицит бюджета, соответственно, меньше возможности для финансирования военных программ, говорит Владимир Омельченко. "Негативные явления, вызванные падением цены нефти, в России уже заметны. Бюджет на 2025 год был рассчитан на стоимость 70 долл. за баррель, а сейчас нефти чуть выше 50 долларов. И надо учитывать, что себестоимость добычи нефти в среднем в России, не такая, как в Саудовской Аравии, а гораздо выше, если в Саудовской Аравии — до 10 долларов за баррель, то в России — более 30-35 долларов. А еще плюс стоимость логистики. Поэтому, на мой взгляд, цена 50 долларов уже критическая для бюджета России", — отмечает Владимир Омельченко.

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"Враг в начале текущего года рассчитывал ежедневно экспортировать 5 млн баррелей нефти по цене 70 долларов за баррель. Это должно было принести 127,75 млрд долл. в год. Но реальность другая: сейчас экспорт составляет лишь 3,5 млн баррелей в день по цене 50 долл. Если так продолжится, результат — минус 63,875 млрд долл. в год", — отметил на свой странице в Фейсбук энергоэксперт Максим Белявский. По его мнению, если по итогам года в среднем доходы России от экспорта нефти упадут на 28,6%, это как минимум приведет к сокращению ВВП на 114,4 млрд долларов, или 5,7%.

Владимир Омельченко считает, что при недополучении доходов в РФ будут планировать меры, включающие сдерживание инфляции через повышение учетной ставки, хотя это и приведет к сворачиванию бизнес-активности. "Это практически приведет к коллапсу некоторых отраслей в РФ, и уже сейчас кризис в угольной отрасли, например, которая на грани банкротства, да и Газпром находится в сложной ситуации. Транспортная отрасль в России — в глубокой стагнации. В целом мы видим, что российская экономика с каждым месяцем войны становится слабее", — отметил Владимир Омельченко.

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Андрей Шевчишин добавляет: сложная ситуация с ростом бюджетного дефицита провоцирует Кремль активно резать расходы. А еще, отмечает эксперт, Россия перешла к эмиссионной модели финансирования бюджета. "Они через РЕПО-сделки финансируют бюджет и как-то его поддерживают, то есть пошли фактически на раскрутку инфляции", — говорит Андрей Шевчишин. И добавляет: падение доходов на фоне снижения стоимости нефти заставляет Кремль искать новые источники финансирования, что возможно только за счет некоторых партнеров РФ — иностранных государств. Возможно, речь идет о масштабных государственных займах от КНР.

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Аналитик Иван Угляница соглашается: проблемы в экономике РФ усугубляются, а цена на нефть только добавляет к этим проблемам. "Думаю, что дефицит бюджета в РФ будут закрывать печатью рубля, что и так уже происходит через финансирование банков Центробанком РФ через механизм РЕПО для покупки новых выпусков долгов Минфина РФ", — отмечает Иван Угляница. И добавляет: дальше будет вопрос порога этих проблем и выбора между "выгодами" в войне для этого режима и потенциальными проблемами от роста экономических проблем, инфляции и возможного роста напряжения из-за социально-экономических проблем.

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Однако даже на пороге серьезного экономического кризиса РФ не спешит заключать мирное соглашение, очевидно, рассчитывая на увеличение доходов благодаря урезанию социальных расходов и через помощь стран-партнеров, что позволит Кремлю продолжить финансировать войну. Андрей Шевчишин не исключает даже ситуации, когда в России будет введена карточная система "на провиант", чтобы уменьшить денежные расходы госбюджета. "Не защищенные слои населения будут получать по карточкам сахар, хлеб, карточками будут обеспечивать еду. И такой возможный вариант, я могу это представить. А если Китай будет помогать, то у них будет возможность покрыть дефицит бюджета. Именно внутренний свой резерв Россия уже исчерпала, финансовая состоятельность России на текущем уровне исчерпана", — считает Андрей Шевчишин.

Потолок цены нефти: будут ли ее уменьшать и какие новые санкции могут применить к РФ страны Запада

Санкционная группа Ермака-Макфола недавно обнародовала четвертый План действий по усилению санкций против России. Там предлагают нанести удар по нефтяной отрасли России. В частности, речь идет о снижении потолка цен на российскую нефть и тяжелые нефтепродукты на 15 долл. за баррель (до 45 и 30 долларов соответственно), а для легких нефтепродуктов — на 25 долл. за баррель (до 75 долл./баррель). Также среди предложений группы — введение пошлины на импорт российской нефти, газа и удобрений в Евросоюз и полный запрет импорта российского сжиженного газа в Европу. Кроме того, в плане указывается на необходимость усилить ограничения на доступ России к критическим западным технологиям и компонентам и ввести санкции против всех предприятий и дочерних компаний российского военно-промышленного комплекса, включая Роскосмос и Росатом.

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Опрошенные Фокусом эксперты скептически оценивают реалистичность предложенных мер.

"Учитывая развитие ситуации сейчас и фактическое положение вещей, я очень скептичен относительно реальной возможности это ввести и фактически реализовать. Как видим, за последний год импорт российского газа в Европу существенно вырос — и по нефтепроводам, и по сжиженному газу, то же самое с импортом черных металлов в Европу из РФ. О чем также говорит и прибыль Газпрома за прошлый год. Тем более, с учетом фрагментации позиций Запада и политической динамики на выборах в Европе, думаю, это малореалистично", — говорит Иван Угляница.

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Андрей Шевчишин также говорит, что вряд ли эти предложения группы по санкциям поддержат сейчас, особенно с учетом продолжения переговоров между США и РФ относительно перемирия. "Возможно, когда Штаты выйдут из переговоров и будут готовы усиливать санкции, тогда вероятность применения части указанных мер возрастет", — считает эксперт.

Владимир Омельченко отметил: вряд ли новый потолок для российской нефти будет поддержан, но позицию по запрету экспорта сжиженного газа, говорит эксперт, вполне могли бы поддержать. "Европейская комиссия уже опубликовала план снижения энергетической зависимости от России, там как раз это предложение учтено, что нужен запрет экспорта сжиженного, а также трубопроводного российского газа до 2027-го года", — отметил Владимир Омельченко.

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По его мнению, крайне важно было бы ввести санкции к Росатому, ведь Россия, оккупировавшая Запорожскую атомную станцию, терроризирует всю Европу из-за возможности создания искусственной аварии. "Нужно, чтобы пакет предусматривал санкции и к руководству Росатома, и к его дочерним компаниям по всему миру. Это то, чего не хватает", — отметил эксперт.

Кроме этого, сейчас опрошенные эксперты говорят о важности усиления контроля над выполнением санкций, а также относительно передвижения по морям теневого флота. "Нужно принимать жесткие меры, чтобы исключить экспорт российской нефти на мировые рынки, в том числе через жесткий контроль за перевозкой судами российской нефти в Балтике и в Черном море", — резюмировал Владимир Омельченко.