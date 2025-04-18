Может ли нефть добить экономику России: детально от президента "Стратегия XXI" Михаила Гончара

Цена нефти в последние недели, особенно после решений Дональда Трампа о новых пошлинах, снижается. Что больше всего влияет на цену нефти, будет ли заметно влияние цены нефти на российскую экономику, какой должна быть стоимость ресурса для обескровливания бюджета войны Кремля, рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

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Падение стоимости нефти в мире и, в частности стоимости российской нефти, происходит не из-за попыток Дональда Трампа повлиять на РФ, а в контексте попытки США ограничить возможности Ирана. Кроме этого, влияет и политика Саудовской Аравии. Об этом в эксклюзивном интервью Фокусу сказал эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям и глобальным энергетическим рынкам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"То, что сейчас происходит именно снижение цены нефти, обусловлено, во-первых, политикой Саудовской Аравии, а во-вторых, действиями Трампа по введению пошлин. Из-за высокой неопределенности относительно дальнейших отношений США и Китая углубляется риск рецессии мировой экономики, а в условиях рецессии дополнительные объемы нефти не нужны. Итак, цена нефти будет снижаться дальше. Но самое важное: как долго цена будет находиться на минимальных уровнях", — отметил Михаил Гончар.

Он отметил: чем дальше цена будет падать, тем меньше РФ будет получать доходов, соответственно, возможностей финансировать бюджет. Но при этом бюджет войны, расходы на армию и ВПК Кремль будет держать.

"Будут урезать все другие программы, и это уже имеет место, начиная с 23-го года. Но чем больше падение цены нефти, тем меньше доходы и тем больше они вынуждены будут заниматься внутрироссийским вымогательством. То есть вплоть до того, что Кремль будет готов печатать фантики, то есть рубли. Это приведет к инфляции и дальнейшим проблемам в финансовом секторе России, прежде всего в банках, которым не будут возвращать кредиты компании ВПК", — говорит эксперт.

Михаил Гончар: "Повлиять на экономику РФ низкая цена на нефть может, но важно, как долго продержится низкая цена" Фото: Коллаж Focus.ua

Отвечая на вопрос Фокуса, какой должна быть цена нефти, чтобы российская экономика реально это почувствовала и чтобы уменьшить возможности Кремля финансировать войну, Михаил Гончар отметил, что важен не только сам показатель цены нефти, даже если это будет 30 долларов за баррель или 20 долларов за баррель, а продолжительность периода низких цен.

"Нужно, чтобы она была стабильно низкая в течение двух-трех лет. Российская экономика все еще имеет определенный запас, но если низкая цена нефти будет держаться два-три года, то это и будет в условиях продолжающейся войны, убийственный для нее период. Но в этом году ожидать такого не приходится. Имеющееся на сегодня снижение цен на нефть не повлечет фатального снижения доходной части бюджета РФ", — сказал Михаил Гончар в интервью Фокусу.

Напомним, на фоне торговой войны цена на российскую нефть марки ВСТО впервые в истории упала ниже верхней границы западных цен на уровне $60 за баррель.

Ранее Фокус писал, что в новом бюджете-2025 России предусмотрен рост объемов финансирования войны финансирования войны. Если сравнить с 2021 годом, оборонные расходы выросли и составляют 32% бюджета, тогда как до полномасштабной войны этот показатель держался 14,5%.