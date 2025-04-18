Чи може нафта добити економіку Росії: детально від президента "Стратегія XXI" Михайла Гончара

Ціна нафти останніми тижнями, особливо після рішень Дональда Трампа про нові мита, пішла вниз. Що найбільше впливає на ціну нафти, чи буде помітний вплив ціни нафти на російську економіку, якою має бути вартість ресурсу для знекровлення бюджету війни Кремля, розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар.

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Падіння вартості нафти у світі і, зокрема вартості російської нафти, відбувається не через спроби Дональда Трампа вплинути на РФ, а в контексті спроби США обмежити можливості Ірану. Крім цього, впливає і політика Саудівської Аравії. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фокусу сказав експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин і глобальних енергетичних ринків, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Те, що зараз відбувається саме зниження ціни нафти, обумовлено, по-перше, політикою Саудівської Аравії, а по-друге, діями Трампа по запровадженню мит. Через високу невизначеність щодо подальших відносин США та Китаю поглиблюється ризик рецесії світової економіки, а за умов рецесії додаткові обсяги нафти непотрібні. Отже, ціна нафти буде знижуватись далі. Та найважливіше: як довго ціна буде знаходитись на мінімальних рівнях", — зазначив Михайло Гончар.

Він зауважив: чим далі ціна падатиме, тим менше РФ отримуватиме доходів, відповідно, можливостей фінансувати бюджет. Але при цьому бюджет війни, витрати на армію і ВПК Кремль буде тримати.

"Будуть урізати всі інші програми, і це вже має місце, починаючи з 23-го року. Але чим більше падіння ціни нафти, тим менші доходи і тим більше вони змушені будуть займатись внутрішньо-російським здирництвом. Тобто аж до того, що Кремль буде готовий друкувати фантики, тобто рублі. Це призведе до інфляції і подальших проблем у фінансовому секторі Росії, насамперед у банках, яким не повертатимуть кредити компанії ВПК", — каже експерт.

Михайло Гончар: "Вплинути на економіку РФ низька ціна на нафту може, але важливо, як довго протримається низька ціна" Фото: Колаж Focus.ua

Відповідаючи на питання Фокусу, якою має бути ціна нафти, щоб російська економіка реально це відчула і щоб зменшити можливості Кремля фінансувати війну, Михайло Гончар зазначив, що важливий не тільки сам показник ціни нафти, навіть якщо це буде 30 доларів за барель чи 20 доларів за барель, а тривалість періоду низьких цін.

"Потрібно, щоб вона була стабільно низька впродовж двох-трьох років. Російська економіка все ще має певний запас, але якщо низька ціна нафти триматиметься два-три роки, то це й буде за обставин триваючої війни, вбивчий для неї період. Але цього року очікувати такого не доводиться. Наявне на сьогодні зниження цін на нафту не спричинить фатального зниження дохідної частини бюджету РФ", — сказав Михайло Гончар у інтерв’ю Фокусу.

Нагадаємо, на тлі торгівельної війни ціна на російську нафту марки ВСТО вперше в історії впала нижче за верхню межу західних цін на рівні $60 за барель.

Раніше Фокус писав, що у новому бюджеті-2025 Росії передбачено зростання обсягів фінансування війни. Якщо порівняти із 2021 роком, оборонні видатки зросли і становлять 32% бюджету, тоді як до повномасштабної війни цей показник тримався 14,5%.