Чотирирічний мінімум: РФ може опинитися на межі дефолту через ціни на нафту, — ЗМІ

На світовому ринку нафта рекордно впала до чотирирічного мінімуму. Все через мита, введені президентом США Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали до $60,44 за барель, втративши $2,38 або 3,79%. Ф'ючерси на американську нафту WTI торгуються за $57,12 — падіння становило $2,46 або 4,13%.

Нафта марки Brent та марки WTI падає уже п'ять сесій поспіль після введення Дональдом Трампом нових мит. Нині вони досягли найнижчого рівня з лютого 2021 року.

Мита Трампа на товари з Китаю у розмірі 104% набули чинності 9 квітня. Тариф зросли ще на 50% після того, як Пекін відмовився зняти мита у відповідь на американські товари до дедлайну, встановленого Трампом. В КНР заявили, що не піддадуться на шантаж США після того, як Трамп пригрозив запровадити додатковий 50-відсотковий тариф на китайські товари, якщо країна не скасує збір у відповідь у розмірі 34%.

На тлі торгівельної війни ціна на російську нафту марки ВСТО вперше в історії впала нижче за верхню межу західних цін на рівні $60 за барель.

Водночас Саудівська Аравія збільшує обсяги постачання. Країна була ініціатором різкого підвищення видобутку нафти в рамках ОПЕК+. Така позиція виступає каталізатором зниження ціни.

У травні видобуток нафти зросте ще більше — на 411 тисяч барелів на день. Аналітики стверджують, що це призведе до надлишку пропозиції на ринку, а значить ціна буде падати.

Саудити можуть покарати тих, хто в рамках ОПЕК не дотримувався угоди про обмеження видобутку нафти та перевищував обумовлені квоти. Американський інвестиційний банк Goldman Sachs вже бачить "екстремальний" сценарій із нафтою нижче 40 доларів, повідомляє Bloomberg.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що ціни на нафту марки Brent і WTI можуть впасти до 62 і 58 доларів за барель до грудня 2025 року, а також до 55 і 51 доларів за барель до грудня 2026 року. І це ще оптимістичний прогноз.

Раніше флагманський російський сорт нафти Urals впав до 50 доларів за барель. Падіння нафтових цін посилило тиск на державний бюджет РФ. Нафта дає 30% до російського бюджету. Коли було менше 15%, у серпні 1998 року у Росії відбувся дефолт, повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, що Кремль запевнив, що вживає всіх необхідних заходів для мінімізації негативного впливу зниження світових цін на нафту на економіку Росії.