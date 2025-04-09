Четырехлетний минимум: РФ может оказаться на грани дефолта из-за цен на нефть, — СМИ

На мировом рынке нефть рекордно упала до четырехлетнего минимума. Все из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

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Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали до $60,44 за баррель, потеряв $2,38 или 3,79%. Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются по $57,12 — падение составило $2,46 или 4,13%.

Нефть марки Brent и марки WTI падает уже пять сессий подряд после введения Дональдом Трампом новых пошлин. Сейчас они достигли самого низкого уровня с февраля 2021 года.

Пошлины Трампа на товары из Китая в размере 104% вступили в силу 9 апреля. Тарифы выросли еще на 50% после того, как Пекин отказался снять пошлины в ответ на американские товары до дедлайна, установленного Трампом. В КНР заявили, что не поддадутся на шантаж США после того, как Трамп пригрозил ввести дополнительный 50-процентный тариф на китайские товары, если страна не отменит ответный сбор в размере 34%.

На фоне торговой войны цена на российскую нефть марки ВСТО впервые в истории упала ниже верхней границы западных цен на уровне $60 за баррель.

В то же время Саудовская Аравия увеличивает объемы поставок. Страна была инициатором резкого повышения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Такая позиция выступает катализатором снижения цены.

В мае добыча нефти вырастет еще больше — на 411 тысяч баррелей в день. Аналитики утверждают, что это приведет к избытку предложения на рынке, а значит цена будет падать.

Саудиты могут наказать тех, кто в рамках ОПЕК не придерживался соглашения об ограничении добычи нефти и превышал оговоренные квоты. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs уже видит "экстремальный" сценарий с нефтью ниже 40 долларов, сообщает Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены на нефть марки Brent и WTI могут упасть до 62 и 58 долларов за баррель к декабрю 2025 года, а также до 55 и 51 долларов за баррель к декабрю 2026 года. И это еще оптимистичный прогноз.

Ранее флагманский российский сорт нефти Urals упал до 50 долларов за баррель. Падение нефтяных цен усилило давление на государственный бюджет РФ. Нефть дает 30% в российский бюджет. Когда было меньше 15%, в августе 1998 года в России произошел дефолт, сообщают российские СМИ.

Напомним, что Кремль заверил, что принимает все необходимые меры для минимизации негативного влияния снижения мировых цен на нефть на экономику России.