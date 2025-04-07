50 долларов за баррель: почему российская нефть рекордно подешевела

Нефть продемонстрировала третье резкое падение. Кремль заявил, что делает все возможное, чтобы минимизировать влияние падения мировых цен на нефть на экономику России, а их основной экспортный сорт падает до 50 долларов за баррель впервые за 21 месяц.

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Об этом пишет Bloomberg.

Российский сорт Urals, который является крупнейшим экспортным потоком страны, упал до 52,76 доллара за баррель в порту Балтийского моря Приморск. Последний раз цена на Urals была ниже 50 долларов в июне 2023 года.

Падение на финансовых рынках усилилось тем, что Саудовская Аравия сделала одно из крупнейших за последние годы снижений своей флагманской цены на нефть.

Падение цен 7 апреля прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Urals уже 50 за баррель. Сейчас санкции против танкерного флота и вторичные на экспорт, после этого российская военная машина начнет задыхаться. Хотя и с такими ценами на них уже усиливается давление. Критические показатели — 40 за баррель", — написал Коваленко в своем Telegram-канале.

В России тем временем пытаются удержать ситуацию в пределах нормы.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией, которая сейчас характеризуется как чрезвычайно бурная, напряженная и эмоционально перегруженная", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Цены на нефть имеют решающее значение для федерального бюджета России, который зависел от нефти и газа для почти 30% своих поступлений в январе-феврале.

РФ, которая вместе с Саудовской Аравией возглавляет альянс производителей нефти, внимательно следит за падением цен на сырье, которое, по словам Пескова, было обусловлено "решением США ввести пошлины для большинства стран мира".

Ранее Министерство финансов России заявило, что ожидает, что средняя цена на нефть в 2025 году будет ближе к 60 долларам за баррель вместо 70 долларов, запланированных в бюджете страны на год.

Издание enkorr пишет, что цены на нефть упали 7 апреля на 3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на $1,41, или 2,15%, до $64,17 за баррель. Также фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate потеряли $1,35, или 2,18%, опустившись в цене до $60,64 за баррель.

Напомним, в украинских сетях АЗС скоро может подешеветь топливо до 3 гривен за литр. Благоприятные условия создаются из-за падения мировых цен на нефть.

Также Фокус писал о том, что с 1 марта 2025 года в Украине вступили в силу новые правила фискального контроля, которые коснулись практически всех граждан. Отныне налоговая служба автоматически отслеживает все денежные переводы, поступающие на счета лиц, которые занимаются онлайн-продажами, — даже если это разовые сделки по продаже подержанных вещей через OLX.