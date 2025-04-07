В Украине начали штрафовать продавцов из OLX, Prom и соцсетей, — СМИ

С 1 марта 2025 года в Украине вступили в силу новые правила фискального контроля, затронувшие практически всех граждан. Отныне налоговая служба автоматически отслеживает все денежные переводы, поступающие на счета лиц, занимающихся онлайн-продажами — даже если это разовые сделки по продаже бывших в употреблении вещей через OLX или социальные сети.

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Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина, передает издание "Ненька Инфо".

Уже в марте налоговая служба зафиксировала десятки тысяч денежных поступлений, полученных через службы доставки, банковские переводы, а также через Новую почту и Укрпочту. С формальной точки зрения, даже 200 гривен, вырученные за б/у кроссовки или детские игрушки, теперь приравниваются к доходу, который подлежит декларированию и налогообложению: 18% подоходного налога плюс 5% военного сбора — всего 23%.

По ее словам, банки и платежные системы автоматически создают фискальные чеки и отправляют их в ГНС. Особенно нелепо это выглядит для людей, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, а просто пытаются избавиться от ненужных вещей — например, продать старую одежду, технику или детские товары. Теперь они могут оказаться под пристальным вниманием налоговых органов и столкнуться с штрафом или требованием задекларировать полученные средства.

Таким образом, вместо того чтобы бороться с теневым рынком, налоговые органы фактически начали кампанию против обычных граждан, которые не имеют финансовых средств для юридической защиты. И пока государство "нажимает" на тех, кто просто избавляется от ненужных вещей, миллионы из онлайн-казино беспрепятственно выводятся через дропов, а крупные продавцы техники широко используют ФЛП-модели, уклоняясь от уплаты налогов в полном объеме.

Аналитики отмечают, что фискальная система находит легкую цель — обычного украинца, не имеющего бухгалтеров, юристов или способов уклоняться от налогов. Человек, отправивший посылку с пижамой или наушниками стоимостью 300 гривен, становится удобной целью для отчетности.

И пока на OLX, Prom.ua и Facebook Marketplace сотни тысяч продавцов могут попасть под фискальную волну, крупные игроки рынка, годами уклоняющиеся от уплаты налогов, остаются в стороне.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.