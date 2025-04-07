В Україні почали штрафувати продавців з OLX, Prom і соцмереж, — ЗМІ

З 1 березня 2025 року в Україні набули чинності нові правила фіскального контролю, які торкнулися практично всіх громадян. Відтепер податкова служба автоматично відстежує всі грошові перекази, що надходять на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажами, — навіть якщо це разові угоди з продажу вживаних речей через OLX або соціальні мережі.

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Про це повідомила народний депутат Ніна Южаніна, передає видання "Ненька Інфо".

Уже в березні податкова служба зафіксувала десятки тисяч грошових надходжень, отриманих через служби доставки, банківські перекази, а також через Нову пошту та Укрпошту. З формального погляду, навіть 200 гривень, виручені за б/в кросівки або дитячі іграшки, тепер прирівнюються до доходу, який підлягає декларуванню та оподаткуванню: 18% прибуткового податку плюс 5% військового збору — всього 23%.

За її словами, банки і платіжні системи автоматично створюють фіскальні чеки і відправляють їх до ДПС. Особливо безглуздо це виглядає для людей, які не займаються підприємницькою діяльністю, а просто намагаються позбутися непотрібних речей — наприклад, продати старий одяг, техніку або дитячі товари. Тепер вони можуть опинитися під пильною увагою податкових органів і зіткнутися зі штрафом або вимогою задекларувати отримані кошти.

Таким чином, замість того щоб боротися з тіньовим ринком, податкові органи фактично розпочали кампанію проти звичайних громадян, які не мають фінансових засобів для юридичного захисту. І поки держава "натискає" на тих, хто просто позбувається непотрібних речей, мільйони з онлайн-казино безперешкодно виводяться через дропів, а великі продавці техніки широко використовують ФОП-моделі, ухиляючись від сплати податків у повному обсязі.

Аналітики зазначають, що фіскальна система знаходить легку ціль — звичайного українця, який не має бухгалтерів, юристів чи способів ухилятися від податків. Людина, яка відправила посилку з піжамою чи навушниками вартістю 300 гривень, стає зручною ціллю для звітності.

І поки на OLX, Prom.ua і Facebook Marketplace сотні тисяч продавців можуть потрапити під фіскальну хвилю, великі гравці ринку, які роками ухиляються від сплати податків, залишаються осторонь.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.