Цены на нефть падают: в Украине скоро подешевеет топливо в сетях АЗС, – прогнозы

В украинских сетях АЗС скоро может подешеветь топливо до 3 гривен за литр. Благоприятные условия создаются из-за падения мировых цен на нефть.

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Падение цен на топливо ожидается в течение месяца, сказал директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире "Киев24".

Динамика цен на мировом рынке нефти влияет на Украину, так как ресурс закупается за рубежом. Сейчас существенно снижается цена на нефть, поэтому стоимость бензина и дизельного топлива для украинцев будет меньше.

"Если мировые цены на нефть сохранятся на уровне около 65 долларов за баррель еще несколько недель, будет первая реакция рынка", — сообщил Куюн.

Ситуация со сжиженным газом сложнее: на данный вид топлива влияет несколько факторов. Ценообразование на автогаз зависит не только от цены нефти, но и спроса производителей нефтехимической отрасли, заметил эксперт.

Тем временем, средняя цена топлива в Украине к 7 апреля составила 55 гривен за литр, свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Издание enkorr пишет, что цены на нефть упали 7 апреля на 3% по сравнению с предыдущим месяцем из-за торговой войны между Cоединенными Штатами и Китаем.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на $1,41, или 2,15%, до $64,17 за баррель. Также фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate потеряли $1,35, или 2,18%, опустившись в цене до $60,64 за баррель.

Фокус ранее писал о вероятном повышении цен на топливо в 2025 году до 13%. Средняя цена литра бензина А-95 может быть около до 64 гривен.

Кроме этого, Фокус сообщал, что украинцы стали покупать больше электромобилей. Тем не менее спрос на бензиновые машины также высокий.