Какими будут темпы повышения цен на бензин, автогаз, дизель в условиях роста курса, изменения налогообложения и акцизной политики и ускорения инфляции. Фокус ознакомился с новым отчетом НБУ и собрал прогнозы экспертов.

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Рост цен на топливо в 2025 году ускорится до более 13%. Поэтому, средняя цена на литр бензина А-95 может повыситься от текущих 56,96 грн до 64,36 грн. В то же время низкая цена на нефть в мире способна замедлить этот процесс, говорится в инфляционном отчете НБУ.

Как объясняют в Нацбанке, следует ожидать быстрых темпов роста цен на топливо в Украине в 2025 году. И утвержденное повышение акцизов здесь сыграло большую роль.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть частично компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо значительно замедлится", — говорится в документе НБУ.

Однако по состоянию на начало февраля ни о дефиците топлива, ни о скачке цен на бензин или дизтопливо на АЗС речь не идет, о чем свидетельствует график динамики цен от Минфина.

Отметим, 5 февраля немного прибавил в цене бензин, и это касается не всех видов.

Следует ожидать быстрых темпов роста цен на топливо в Украине в 2025 году Фото: baltmostrade.com.ua

Цены на бензин, дизель и автогаз в Украине

Бензин марки А-95 премиум не изменился в цене — 60,00 грн;

бензин марки А-95 вырос на 0,01 грн до 56,83 грн;

бензин марки А-92 поднялся в цене на 0,02 грн., достигнув 53,87 грн;

дизельное топливо осталась без изменений на уровне 55,24 грн.

Как рассказал Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95", система нефтеобразования на нефтепродукты имеет несколько факторов.

Рост цен на топливо в 2025 году ускорится до более чем 13%

"С первого января выросли акцизы. Поэтому, мы имеем повышение цен на нефть на 10%. Соответственно это все толкает цены вверх. Но так будет не всегда. И видим, что цена на нефть начала снижаться", — отметил он.

Свою большую роль сыграет и новая политика президента сша Дональда Трампа. Ведь повышение добычи нефти американскими компаниями будет иметь последствия для всего мира.

Куюн также отметил, что подорожание бензина в феврале вряд ли продолжится. По его словам, на стелах АЗС реализовался только фактор повышения акциза. Фактор роста мировых цен на нефть, который продолжался в начале года, был амортизирован старыми запасами дешевого топлива и маржой.

Подорожание топлива в феврале вряд ли продлится долго Фото: ДССУ

О чем отчет НБУ и какими будут цены на топливо

За последние месяцы 2024 года рост цен на автомобильное топливо составил лишь 4,8%, о чем отчитывается НБУ. При этом в Нацбанке отмечают, что будут сдерживать повышение цен на топливо в ближайшие месяцы благодаря накоплению на АЗС запасов топлива, которые формировались в конце 2024 года, а в дальнейшем благодаря возможному снижению мировых цен на нефть.

В НБУ добавили, что кроме стоимости сырья и изменения курса валют, на стоимость топлива в Украине повлияли изменения в налоговом законодательстве и маркетинговые методы борьбы за клиента

В НБУ добавили, что кроме стоимости сырья и изменения курса валют, на стоимость топлива в Украине повлияли изменения в налоговом законодательстве и маркетинговые методы борьбы за клиента.

Также в конце 2024 года активизировался импорт топлива для накопления достаточных запасов перед очередным этапом повышения акцизов с начала 2025 года. Это поможет сдерживать рост цен на топливо в ближайшие месяцы, но, как отметил регулятор, эффект будет краткосрочным.

С первого января выросли акцизы, поэтому имеем повышение цен на нефть на 10% Фото: УНИАН

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин подтверждает, что НБУ в своем прогнозе опирается как на изменения в системе налогообложения и акцизной политики, мировые цены на нефть, а также курс, поскольку топливо — это импорт, следовательно напрямую влияет на цену продажи.

По подсчетам Шевчишина, в условиях роста курса до 45 грн./долл, топливо прибавит в цене 4-6 грн.

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"Возьмем среднюю цену — 53 грн за литр дизеля. С начала года имеем +2 грн. на действия новых правил и акцизов по сектору. Замечу, что прогноз по средней цене нефти предусматривает ее снижение с 80-ти до 73 долларов за баррель. Отминусуем 1,5-2 грн. цены топлива. В условиях роста курса с 40 до 45 грн. за доллар, это добавит в среднем 4-6 грн стоимости топлива на потолке. В итоге, имеем прирост цены топлива на 6 грн.", — пояснил Шевчишин.

И даже с оговоркой о грубом подсчете, без добавления динамики зарплат, спроса и предложения, открытости коридоров и т.д., украинцам следует ожидать подорожания топлива в 2025 году.