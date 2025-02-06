Якими будуть темпи підвищення цін на бензин, автогаз, дизель в умовах зростання курсу, зміни оподаткування і акцизної політики та прискорення інфляції. Фокус ознайомився із новим звітом НБУ та зібрав прогнози експертів.

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Зростання цін на пальне 2025 року пришвидшиться до понад 13%. Тож, середня ціна на літр бензину А-95 може підвищитися від поточних 56,96 грн до 64,36 грн. Водночас низька ціна на нафту у світі здатна уповільнити цей процес, йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Як пояснюють в Нацбанку, слід очікувати швидких темпів зростання цін на пальне в Україні 2025 року. І затверджене підвищення акцизів тут зіграло велику роль.

"Через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів та транспортних послуг. У середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне значно сповільниться", — йдеться в документі НБУ.

Проте станом на початок лютого ані про дефіцит пального, ані про стрибок цін на бензин чи дизпаливо на АЗС не йдеться, про що свідчить графік динаміки цін від Мінфіну.

Зазначимо, 5 лютого трішки додав в ціні бензин, і це стосується не всіх видів.

Слід очікувати швидких темпів зростання цін на пальне в Україні 2025 року Фото: baltmostrade.com.ua

Ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні

Бензин марки А-95 преміум не змінився в ціні — 60,00 грн;

бензин марки А-95 зріс на 0,01 грн до 56,83 грн;

бензин марки А-92 піднявся в ціні на 0,02 грн, досягнувши 53,87 грн;

дизельне паливо залишилася без змін на рівні 55,24 грн.

Як розповів Сергiй Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95", система нафтоутворення на нафтопродукти має декілька факторів.

Зростання цін на пальне 2025 року пришвидшиться до понад 13%

"Від першого січня зросли акцизи. Тож, ми маємо підвищення цін на нафту на 10%. Відповідно це все штовхає ціни вгору. Але так буде не завжди. І бачимо, що ціна на нафту почала знижуватися", — зазначив він.

Свою велику роль зіграє і нова політика президента США Дональда Трампа. Адже підвищення видобутку нафти американськими компаніями буде мати наслідки для всього світу.

Куюн також зазначив, що здорожчання бензину в лютому навряд чи триватиме. За його словами, на стелах АЗС реалізувався лише фактор підвищення акцизу. Фактор зростання світових цін на нафту, який тривав на початку року, був амортизований старими запасами дешевого пального та маржею.

Подорожчання пального в лютому навряд чи триватиме довго Фото: ДССУ

Про що звіт НБУ і якими будуть ціни на пальне

За останні місяці 2024 року зростання цін на автомобільне паливо становило лише 4,8%, про що звітує НБУ. При цьому в Нацбанку зазначають, що стримуватимуть підвищення цін на пальне найближчими місяцями завдяки накопиченням на АЗС запасів пального, які формувалися наприкінці 2024 року, а надалі завдяки можливому зниженню світових цін на нафту.

У НБУ додали, що окрім вартості сировини та зміни курсу валют, на вартість пального в Україні вплинули зміни у податковому законодавстві та маркетингові методи боротьби за клієнта

У НБУ додали, що окрім вартості сировини та зміни курсу валют, на вартість пального в Україні вплинули зміни у податковому законодавстві та маркетингові методи боротьби за клієнта.

Також наприкінці 2024 року активізувався імпорт пального для накопичення достатніх запасів перед черговим етапом підвищення акцизів з початку 2025 року. Це допоможе стримувати зростання цін на пальне найближчими місяцями, але, як зазначив регулятор, ефект буде короткостроковим.

Від першого січня зросли акцизи, тож маємо підвищення цін на нафту на 10% Фото: УНІАН

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин підтверджує, що НБУ в своєму прогнозі спирається як на зміни в системі оподаткування та акцизної політики, світові ціни на нафту, а також курс, оскільки паливо — це імпорт, отже напряму впливає на ціну продажу.

За підрахунками Шевчишина, в умовах зростання курсу до 45 грн/дол., пальне додасть в ціні 4-6 грн.

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Ціни на пальне в Україні: мережами АЗС прокотилася хвиля подорожчання

"Візьмемо середню ціну — 53 грн за літр дизеля. Від початку року маємо +2 грн на дії нових правил й акцизів по сектору. Зауважу, що прогноз по середній ціні нафти передбачає її зниження з 80-ти до 73 доларів за барель. Відмінусуємо 1,5-2 грн ціни палива. В умовах зростання курсу з 40 до 45 грн за долар, це додасть в середньому 4-6 грн вартості палива на стелі. У підсумку, маємо приріст ціни палива на 6 грн", — пояснив Шевчишин.

І навіть із застереженням про грубий підрахунок, без додавання динаміки зарплат, попиту та пропозиції, відкритості коридорів тощо, українцям слід очікувати здорожчання пального 2025 року.