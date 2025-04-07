Ціни на нафту падають: в Україні скоро подешевшає пальне в мережах АЗС, — прогнози

В українських мережах АЗС скоро може подешевшати пальне до 3 гривень за літр. Сприятливі умови створюються через падіння світових цін на нафту.

Related video

Падіння цін на паливо очікується протягом місяця, сказав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі "Київ24".

Динаміка цін на світовому ринку нафти впливає на Україну, адже ресурс закуповується за кордоном. Наразі суттєво знижується ціна на нафту, тому вартість бензину та дизельного пального для українців буде меншою.

"Якщо світові ціни на нафту збережуться на рівні близько 65 доларів за барель ще кілька тижнів, буде перша реакція ринку", — повідомив Куюн.

Ситуація зі скрапленим газом складніша: на цей вид палива впливає кілька факторів. Ціноутворення на автогаз залежить не тільки від ціни нафти, а й від попиту виробників нафтохімічної галузі, зауважив експерт.

Тим часом середня ціна пального в Україні до 7 квітня становила 55 гривень за літр, свідчать дані сайту "Мінфін".

Видання enkorr пише, що ціни на нафту впали 7 квітня на 3% порівняно з попереднім місяцем через торгову війну між Сполученими Штатами і Китаєм.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на $1,41, або 2,15%, до $64,17 за барель. Також ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили $1,35, або 2,18%, опустившись у ціні до $60,64 за барель.

Фокус раніше писав про ймовірне підвищення цін на паливо у 2025 році до 13%. Середня ціна літра бензину А-95 може бути близько до 64 гривень.

Крім цього, Фокус повідомляв, що українці стали купувати більше електромобілів. Проте попит на бензинові машини також високий.