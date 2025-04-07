50 доларів за барель: чому російська нафта рекордно подешевшала

Нафта продемонструвала третє різке падіння. Кремль заявив, що робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив падіння світових цін на нафту на економіку Росії, а їхній основний експортний сорт падає до 50 доларів за барель вперше за 21 місяць.

Related video

Про це пише Bloomberg.

Російський сорт Urals, який є найбільшим експортним потоком країни, впав до 52,76 долара за барель у порту Балтійського моря Приморськ. Востаннє ціна на Urals була нижчою за 50 доларів у червні 2023 року.

Падіння на фінансових ринках посилилося тим, що Саудівська Аравія зробила одне з найбільших за останні роки знижень своєї флагманської ціни на нафту.

Падіння цін 7 квітня прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Urals вже 50 за барель. Зараз санкції проти танкерного флоту і вторинні на експорт, після цього російська воєнна машина почне задихатися. Хоча і з такими цінами на них вже посилюється тиск. Критичні показники — 40 за барель", — написав Коваленко у своєму Telegram-каналі.

У Росії тим часом намагаються втримати ситуацію в межах норми.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією, яка зараз характеризується як надзвичайно бурхлива, напружена та емоційно перевантажена", — сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.

Ціни на нафту мають вирішальне значення для федерального бюджету Росії, який залежав від нафти та газу для майже 30% своїх надходжень у січні-лютому.

РФ, яка разом із Саудівською Аравією очолює альянс виробників нафти, уважно стежить за падінням цін на сировину, яке, за словами Пєскова, було зумовлене "рішенням США ввести мита для більшості країн світу".

Раніше Міністерство фінансів Росії заявило, що очікує, що середня ціна на нафту в 2025 році буде ближче до 60 доларів за барель замість 70 доларів, запланованих у бюджеті країни на рік.

Видання enkorr пише, що ціни на нафту впали 7 квітня на 3% порівняно з попереднім місяцем через торгову війну між Сполученими Штатами і Китаєм.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на $1,41, або 2,15%, до $64,17 за барель. Також ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили $1,35, або 2,18%, опустившись у ціні до $60,64 за барель.

Нагадаємо, в українських мережах АЗС скоро може подешевшати пальне до 3 гривень за літр. Сприятливі умови створюються через падіння світових цін на нафту.

Також Фокус писав про те, що з 1 березня 2025 року в Україні набули чинності нові правила фіскального контролю, які торкнулися практично всіх громадян. Відтепер податкова служба автоматично відстежує всі грошові перекази, що надходять на рахунки осіб, які займаються онлайн-продажами, — навіть якщо це разові угоди з продажу вживаних речей через OLX.