Мирные переговоры по Украине, вероятно, пройдут в Ватикане, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что теперь посредником в мирных переговорах наряду с США стала и Европа. И, вероятно, переговоры по Украине пройдут на следующей неделе.

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Об этом пишет Yle.

Президент Финляндии Александер Стубб отвечал на вопросы журналистов в рамках бизнес-семинара, проходившего в Хельсинки.

Стубб заявляет, что мирные переговоры о прекращении войны в Украины, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.

И, что важно, Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании военных действий России против Украины.

"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", – заметил Стубб.

По мнению президента Финляндии, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном мире.

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 мая в телефонном разговоре с европейскими лидерами сообщил, что Россия и Украина продолжат обсуждать возможность перемирия между собой.

При этом политический обозреватель Bloomberg Марк Чемпион считает, что Дональд Трамп ищет пути выйти из переговорного процесса по Украине и возобновить торговые отношения с Россией. Роль США, как посредника ему в этом мешает.

Стоит отметить, что Ватикан, как место для переговоров, возник по личному предложению нового Папы Римского. Лев XIV говорил об этом с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.