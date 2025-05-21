Мирні переговори щодо України, ймовірно, відбудуться у Ватикані, — Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що тепер посередником у мирних переговорах поряд зі США стала і Європа. І, ймовірно, переговори щодо України відбудуться наступного тижня.
Про це пише Yle.
Президент Фінляндії Александер Стубб відповідав на запитання журналістів у межах бізнес-семінару, що проходив у Гельсінкі.
Стубб заявляє, що мирні переговори про припинення війни в Україні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.
І, що важливо, Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні воєнних дій Росії проти України.
"Посередників стало більше: раніше тільки США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь", — зауважив Стубб.
На думку президента Фінляндії, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень щодо припинення вогню в Україні та можливого миру.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 травня в телефонній розмові з європейськими лідерами повідомив, що Росія і Україна продовжать обговорювати можливість перемир'я між собою.
Водночас політичний оглядач Bloomberg Марк Чемпіон вважає, що Дональд Трамп шукає шляхи вийти з переговорного процесу щодо України і відновити торговельні відносини з Росією. Роль США, як посередника йому в цьому заважає.
Варто зазначити, що Ватикан, як місце для переговорів, виник за особистою пропозицією нового Папи Римського. Лев XIV говорив про це з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.