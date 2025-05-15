Обратился с передовой: Макрон ответил на слова бойца ВСУ, который просил оружие (видео)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на вопрос украинского солдата, который в Запорожской области держит оборону и останавливает подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Боец призвал предоставить Украине больше оружия. Макрон объяснил, почему французского оружия не достаточно.

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Комментарий Макрона на вопрос о помощи Украине прозвучал в эфире французского телеканала TF1.

Макрон принял участие в трехчасовой программе "Эммануэль Макрон — Вызовы Франции", которая транслировалась 13 мая. Разговор начался с российско-украинской войны и французский президент рассказал о помощи, которую страны Европы оказывают Украине. При этом политик объяснил, что европейцы не будут направлять войска в Украину, поскольку приняли решение не эскалировать ситуацию. Тогда ведущий вывел в эфир слова украинского военного Дмитрия с позывным "Танцор". Боец служит в 65 бригаде ВСУ и держит оборону в Запорожской области. Дмитрий попросил оружие, чтобы выгнать россиян с оккупированных территорий, и говорил об истощении.

"Мы, солдаты, истощены. Нам очень нужна материальная помощь от стран-союзников. Мы сможем избавиться от русских только силой", — сказал боец, разговор с которым записали в феврале 2025 года.

В ответ Макрон заявил, что Франция отдала Украине все оружие, которое имела. По его словам, французская армия оставила только самое необходимое для защиты государства. При этом военно-промышленный комплекс работает на полную мощность и все, что производит, отправляет украинцам. Президент Франции подчеркнул, что страна была не готова к войне, которую развязала РФ против Украины. Также он заявил, что производство оружия выросло втрое.

"Мы отдали все, что имели. Но мы не можем дать то, чего у нас нет, и не можем лишить себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности. Мы не только отдали все, что могли, но и утроили производство. И поэтому в этом году все, что мы производим, идет в Украину", — сказал Макрон.

Макрон также сказал, что восхищается украинцами.

"Я имею огромное уважение и восхищение к украинскому народу, солдатам и их лидерам", — заявил он.

Макрон и Украина — детали

Отметим, 10 мая Макрон, а также лидеры Великобритании, Германии и Польши, посетили Украину и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи Зеленский выдвинул ультиматум президенту РФ Владимиру Путину. Глава украинского государства предложил РФ прекратить огонь 12 мая 2025 года. В ночь на 11 мая появился ответ главы Кремля, который предложил начать "прямые переговоры" в Стамбуле, при этом проигнорировав обращение о прекращении огня.

Издание The New York Times рассказало о доверительных отношениях между Макроном и Зеленским. Журналисты выяснили, что политики свободно общаются через WhatsApp и Signal.

Напоминаем, 14 мая Макрон заявил, что готов поделиться "ядерным зонтиком", который "раскроет" над некоторыми странами Европы.