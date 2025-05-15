Звернувся з передової: Макрон відповів на слова бійця ЗСУ, який просив зброю (відео)

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на питання українського солдата, який у Запорізькій області тримає оборону і спиняє підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Боєць закликав надати Україні більше зброї. Макрон пояснив, чому з французькою зброї не достатньо.

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Коментар Макрона на питання про допомогу Україні пролунало в ефірі французького телеканалу TF1.

Макрон взяв участь у тригодинній програмі "Еммануель Макрон – Виклики Франції", яка транслювалась 13 травня. Розмова почалась з російсько-української війни й французький президент розповів про допомогу, яку країни Європи надають Україні. При цьому політик пояснив, що європейці не будуть направляти війська в Україну, оскільки прийняли рішення не ескалювати ситуацію. Тоді ведучий вивів у ефір слова українського військового Дмитра з позивним "Танцор". Боєць служить у 65 бригаді ЗСУ і тримає оборону у Запорізькій області. Дмитро попросив зброю, щоб вигнати росіян з окупованих територій, і говорив про виснаження.

"Ми, солдати, виснажені. Нам дуже потрібна матеріальна допомога від країн-союзників. Ми зможемо позбутися росіян лише силою", — сказав боєць, розмову з яким записали у лютому 2025 року.

У відповідь Макрон заявив, що Франція віддала Україні всю зброю, яку мала. З його слів, французька армія залишила лише найнеобхідніше для захисту держави. При цьому військово-промисловий комплекс працює на повну потужність і все, що виробляє, відправляє українцям. Президент Франції наголосив, що країна була не готова до війни, яку розв'язала РФ проти України. Також він заявив, що виробництво зброї зросло втричі.

"Ми віддали все, що мали. Але ми не можемо дати те, чого в нас немає, і не можемо позбавити себе того, що необхідно для нашої власної безпеки. Ми не лише віддали все, що могли, але й потроїли виробництво. І тому цього року все, що ми виробляємо, іде в Україну", — сказав Макрон.

Макрон також сказав, що захоплюється українцями.

"Я маю величезну повагу та захоплення до українського народу, солдатів та їхніх лідерів", — заявив він.

Макрон та Україна — деталі

Зазначимо, 10 травня Макрон, а також лідери Британії, Німеччини та Польщі, відвідали Україну та провели перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі Зеленський висунув ультиматум президенту РФ Володимиру Путіну. Глава української держави запропонував РФ припинити вогонь 12 травня 2025 року. В ніч на 11 травня з'явилась відповідь очільника Кремля, який запропонував почати "прямі переговори" у Стамбулі, при цьому зігнорувавши звернення про припинення вогню.

Видання The New York Times розповіло про довірливі стосунки між Макроном та Зеленським. Журналісти з'ясували, що політики вільно спілкуються через WhatsApp і Signal.

Нагадуємо, 14 травня Макрон заявив, що готовий поділитись "ядерною парасолькою", яку "розкриє" над деякими країнами Європи.