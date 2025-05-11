"Рідкісні стосунки довіри": як Зеленський і Макрон спілкуються через WhatsApp і Signal, — NYT

Президент України Володимир Зеленський і французький лідер Емманюель Макрон спілкуються не через офіційні дипломатичні канали, надаючи перевагу особистому спілкуванню через месенджери. Іноді вони телефонують одне одному, аби обговорити певну ідею.

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Про особливі стосунки між лідерами двох держав розповіло видання The New York Times 10 травня.

Свідки зустрічей Зеленського та Макрона розповіли кореспондентам, що стосунки між ними виходять за межі стратегічного партнерства між Україною та Францією, характеризуючи їх як довірливі та дружні, однак водночас відповідальні.

"Між ними рідкісні стосунки довіри та відповідальності", — підкреслила ексзаступниця дипломатичного радника Макрона Аліс Руфо.

Для розмов політики обирають не офіційні дипломатичні шляхи, як це заведено у посадовців такого рівня, а простіші способи. Наприклад, використовують застосунок для обміну повідомленнями і дзвінками WhatsApp або клієнтський додаток-месенджер на основі служби зашифрованих миттєвих повідомлень Signal. Послуговуються захищеними лініями.

Розмови Зеленського і Макрона не завжди мають порядок денний

Як з'ясували у The New York Times, розмови Зеленського і Макрона не обов'язково мають чіткий порядок денний. Іноді політики контактують між собою з приводу інших питань — наприклад, для обговорення певної ідеї або ж для перевірки деякої інформації.

Макрон може зателефонувати до Зеленського іноді виключно з відчуття турботи та дружби: так, до прикладу, відбулося, коли Росія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами у квітні.

"Корисність Макрона для Зеленського полягає не в тому, що він просто приятель, який йому співчуває та робить усе можливе, щоб допомогти. Ми у війні, ми не перебуваємо в емоційних стосунках", — зазначила колишня міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Нагадаємо, 10 травня Зеленський, Стармер та Макрон прогулялися вулицями Києва і говорили з українцями.

Після цього шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, чим харчувалися посадовці.