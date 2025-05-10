Борщ для Макрона і галушки для Туска: Клопотенко розповів, що їли в потязі члени "коаліції охочих"

Ресторатор, шеф-кухар і дослідник української кухні Євген Клопотенко подавав страви для перших осіб країн світу та членів іноземних делегацій, які приїжджають до Києва потягами "Укрзалізниці".

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Шеф-кухар розповів, що було в меню для високопоставлених гостей під час подорожі в Україну.

Клопотенко розповів, що їли в потязі світові лідери по дорозі до Києва

10 травня поїздом Укрзалізниці до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Клопотенко на сторінці в Instagram розсекретив список зі страв, які могли обрати в меню високопоставлені гості під час поїздки.

Кулінар опублікував відео, в якому розповів, що Еммануель Макрон замовив борщ і качану кашу, Кір Стармер — сирники, Дональд Туск — галушки, а Фрідріх Мерц — львівський сирник.

"Українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Тому що, як на мене, це важливий елемент дипломатії та промоції нас. Якщо після візиту переговори підуть краще, ми ні до чого. Це все смак", — прокоментував Клопотенко.

Клопотенко розповів, що їли в потязі члени "коаліції рішучих" Фото: скриншот

Також у меню були такі цікаві страви, як вареники із лекваром (густим повидлом із слив), буковинську начинку (запіканку з кукурудзяної муки) та палюшки – різновид галушок.

А качана каша, яку міг замовити Емманюель Макрон – це полтавська страва з пшона, яєць та борошна.

Нагадаємо, четверо лідерів прогулялись із президентом України Володимиром Зеленським, на Майдані Незалежності вшанували пам’ять загиблих українських військових. Також вони оглянули виставку знищеної російської військової техніки та пройшлися вулицею до Софійського собору.

"Коаліція охочих" в Києві Фото: Офіс президента

Також Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск і Кір Стармер також провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. І назвали її продуктивною.