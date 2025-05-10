Борщ для Макрона и галушки для Туска: Клопотенко рассказал, что ели в поезде члены "коалиции желающих"

Ресторатор, шеф-повар и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко подавал блюда для первых лиц стран мира и членов иностранных делегаций, которые приезжают в Киев поездами "Укрзализныци".

Related video

Шеф-повар рассказал, что было в меню для высокопоставленных гостей во время путешествия в Украину.

Клопотенко рассказал, что ели в поезде мировые лидеры по дороге в Киев

10 мая поездом Укрзализныци в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Клопотенко на странице в Instagram рассекретил список из блюд, которые могли выбрать в меню высокопоставленные гости во время поездки.

Кулинар опубликовал видео, в котором рассказал, что Эммануэль Макрон заказал борщ и кочанную кашу, Кир Стармер — сырники, Дональд Туск — галушки, а Фридрих Мерц — львовский сырник.

"Украинская кухня снова работает на дипломатическом уровне. Потому что, как по мне, это важный элемент дипломатии и продвижения нас. Если после визита переговоры пойдут лучше, мы ни при чем. Это все вкус", — прокомментировал Клопотенко.

Клопотенко рассказал, что ели в поезде члены "коалиции решительных" Фото: скриншот

Также в меню были такие интересные блюда, как вареники с лекваром (густым повидлом из слив), буковинскую начинку (запеканку из кукурузной муки) и палюшки — разновидность галушек.

А качанная каша, которую мог заказать Эмманюэль Макрон — это полтавское блюдо из пшена, яиц и муки.

Напомним, четверо лидеров прогулялись с президентом Украины Владимиром Зеленским, на Майдане Независимости почтили память погибших украинских военных. Также они осмотрели выставку уничтоженной российской военной техники и прошлись по улице к Софийскому собору.

"Коалиция желающих" в Киеве Фото: Офис президента

Также Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер также провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. И назвали его продуктивным.