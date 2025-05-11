"Редкие отношения доверия": как Зеленский и Макрон общаются через WhatsApp и Signal, — NYT

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эмманюэль Макрон общаются не через официальные дипломатические каналы, предпочитая личное общение через мессенджеры. Иногда они звонят друг другу, чтобы обсудить определенную идею.

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Об особых отношениях между лидерами двух государств рассказало издание The New York Times 10 мая.

Свидетели встреч Зеленского и Макрона рассказали корреспондентам, что отношения между ними выходят за пределы стратегического партнерства между Украиной и Францией, характеризуя их как доверительные и дружеские, однако в то же время ответственные.

"Между ними редкие отношения доверия и ответственности", — подчеркнула экс-заместитель дипломатического советника Макрона Алис Руфо.

Для разговоров политики выбирают не официальные дипломатические пути, как это принято у чиновников такого уровня, а более простые способы. Например, используют приложение для обмена сообщениями и звонками WhatsApp или клиентское приложение-мессенджер на основе службы зашифрованных мгновенных сообщений Signal. Пользуются защищенными линиями.

Разговоры Зеленского и Макрона не всегда имеют повестку дня

Как выяснили в The New York Times, разговоры Зеленского и Макрона не обязательно имеют четкую повестку дня. Иногда политики контактируют между собой по поводу других вопросов — например, для обсуждения определенной идеи или же для проверки некоторой информации.

Макрон может позвонить Зеленскому иногда исключительно из чувства заботы и дружбы: так, к примеру, произошло, когда Россия атаковала Кривой Рог баллистическими ракетами в апреле.

"Полезность Макрона для Зеленского заключается не в том, что он просто приятель, который ему сочувствует и делает все возможное, чтобы помочь. Мы в войне, мы не находимся в эмоциональных отношениях", — отметила бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Напомним, 10 мая Зеленский, Стармер и Макрон прогулялись по улицам Киева и говорили с украинцами.

После этого шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, чем питались чиновники.