Макрон готов поделиться "ядерным зонтиком", но при трех условиях: аналитики оценили шансы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов "начать дискуссию" о ядерном сдерживании с партнерами. Он анонсировал официальное определение рамок "в ближайшие недели и месяцы".

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Об этом известно из комментария французского лидера Эмманюэля Макрона в эфире TF1 от 14 мая.

Он выступил за то, чтобы Франция поделилась силами ядерного сдерживания с остальной Европой. В частности, речь шла о размещении самолетов, вооруженных ядерными бомбами, в других странах. Таким образом уже действуют США, которые расширили "ядерный зонтик" на союзников.

"Учитывая время, в котором мы живем, я хотел бы, чтобы мы могли принять участие в учениях со всеми партнерами, которые этого желают, чтобы увидеть, сможем ли мы пойти дальше", — отметил он.

Политик пояснил, что США имеют ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии и Турции. Теперь дискуссию о расширении "ядерного зонтика" готова открыть и Франция.

"Я определю рамки очень официально в ближайшие недели и месяцы, но мы уже начали процесс с оговорками, о которых я упомянул", — заявил Макрон.

Оговорки, о которых речь, — это три условия: Франция не будет платить за чужую безопасность; не будет делиться тем, что необходимо ей для собственной защиты; окончательные решения — за президентом Франции.

"Наша Европа была построена в первую очередь для мира. Мы собрали вместе то, что использовали для производства оружия, чтобы воевать друг против друга. Потом это был рынок, процветание. Сейчас речь идет о власти. Наш самый большой вызов — оставаться свободными. Если европейцы хотят остаться свободными, они должны вооружиться, проявить солидарность и действовать как сдерживающий фактор", — подчеркнул французский лидер.

В The Financial Times передали, что Макрон ведет переговоры о возможностях защиты от России с Германией и Польшей, а также другими неназванными европейскими странами. Отмечается, что такой шаг рассматривают в ответ на то, что президент США Дональд Трамп наоборот хочет сократить присутствие своих сил в Европе и заставить союзников взять больше ответственности за собственную безопасность на себя.

США десятилетиями были главным гарантом европейской безопасности, в значительной степени и благодаря "ядерному зонтику". По соглашению НАТО ядерные бомбы контролируются Вашингтоном, но предназначены для перевозки и сброса самолетами союзников — Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов и Турции.

В издании отметили, что в Европе "были шокированы" очевидной готовностью Трампа подорвать НАТО, в то же время там опасаются долгосрочной угрозы со стороны России для континента. Макрон заявил о "моменте геополитического пробуждения", и хотя в Европе не хотят, чтобы США открывали гарантии, лидеры Германии и Польши призвали готовиться к такому сценарию.

В СМИ объяснили, что ядерный арсенал Франции — гораздо меньше, чем у США, поэтому такого же уровня безопасности она предложить Европе не может. Неназванный французский чиновник спрогнозировал, что несмотря на активные дискуссии вряд ли будет пересмотрена ядерная доктрина страны. Однако, по его мнению, могут быть внесены другие изменения, чтобы продемонстрировать решимость Парижа.

В то же время европейцы пытаются избежать любых рисков подрыва оборонных отношений с Вашингтоном. Лидеры Франции и Германии ранее уверяли, что любые дискуссии о "ядерном зонтике" Европы — это о дополнении уже имеющихся гарантий в рамках НАТО.

Напомним, также президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Европа и в частности Франция "утроили производство оружия" и все произведенное передают Украине. Он назвал одно условие, при котором готов говорить с лидером РФ Владимиром Путиным.

Спецпосланник президента США Кит Келлог озвучил условие, при котором Дональд Трамп приедет на мирные переговоры в Стамбул. Политик отметил, что американский лидер "владеет искусством заключения сделок" и "действительно знает, как сделать так, чтобы они работали".