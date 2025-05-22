Тайный компромисс Трампа с Путиным: теряет ли президент США интерес к мирному урегулированию

Президент США заявил, что Путин не готов к завершению войны в Украине. Почему Дональд Трамп, который ранее наоборот постоянно подчеркивал стремление Кремля к миру, кардинально сменил риторику, и какой дальше будет его роль в мирном процессе, выяснял Фокус.

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О том, что Дональд Трамп признал нежелание Путина прекращать российско-украинскую войну, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, знакомых с деталями недавнего разговора президента США с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

"Это признание наглядно подтвердило то, во что давно верили европейские лидеры в отношении Путина, но они впервые услышали это из уст Трампа. Оно также противоречит публичным заявлениям Трампа, где он неоднократно утверждал, что Путин искренне стремится к миру", — констатирует WSJ.

Кому Трамп уступит лидерство в процессе мирного урегулирования

По состоянию на сегодняшний день президент США начал осознавать, что сила его слова в контактах с Путиным о прекращении войны в Украине не является действенным инструментом, констатирует в разговоре с Фокусом политолог, совладелец международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. "Хотя Трамп не говорит об этом открыто и публично, но, похоже, он в конце концов понял, что все его мирные усилия потерпели полное фиаско. Картина сейчас выглядит так, что у американского президента нет большого желания оперативно и эффективно реагировать на сложившуюся ситуацию. Кстати, опыт Трампа в сотрудничестве с северокорейским лидером, которого, как и Путина, он тоже считает своим другом, также ни к чему не привел. Здесь ситуация практически идентична и я думаю, что мы стоим на пороге того, когда лидерство США в вопросе противостояния с Российской Федерацией перейдет к парламенту, который очень хорошо понимает важность сдерживания сил зла в мире", — подчеркивает эксперт.

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Политолога "вдохновляют новости" о том, что уже более 80 сенаторов подписались под законопроектом о введении "драконовских пошлин" на российскую нефтегазовую продукцию для стран, которые ее покупают. "Подозреваю, что давление на Трампа будет расти не только со стороны Евросоюза, Великобритании, но и со стороны внутренних союзников. То есть, в лагере республиканцев, которые сейчас контролируют обе палаты Конгресса, есть осознание, что политика Трампа в отношении РФ может в конце концов привести к потере большинства на выборах, которые состоятся уже осенью 26 года. Поэтому я ожидаю роста напряженности внутри Республиканской партии, ведь если на прошлогодних президентских выборах Трамп напоминал популярную рок-звезду, которая ездила по разным штатам, получая аншлаги и просьбы однопартийцев предоставить благословение" на участие в избирательной кампании, то сейчас все больше республиканцев понимают, что Трамп — это по большому счету прошлое, поскольку его последний срок истечет достаточно быстро", — отмечает Максим Джигун.

Эксперт: "На прошлогодних президентских выборах Трамп напоминал популярную рок-звезду, которая ездила по разным штатам, получая аншлаги" Фото: Getty Images

Политолог также отдельно отмечает, что за последние годы еще никогда не было такого единства американских политиков, как сейчас в вопросе необходимости ограничения геополитического влияния Российской Федерации. В данном контексте эксперт акцентирует, что введение антироссийских санкций согласно законопроекту Линдси Грэма одинаково выгодно обеим партиям США: "Для демократов это продолжение политики, которую они демонстрировали в отношении РФ не один год, тогда как для республиканцев это возможность наглядно продемонстрировать, что они не отождествляются с Трампом, который постоянно заигрывает с Путиным. То есть, в то время, когда у Трампа не прекращаются эмоциональные качели, республиканцам нужно бороться за свое выживание в Сенате и Палате представителей".

В общем, в решении основополагающих вопросов, таких, как противодействие оси зла, в американском парламенте, прогнозирует Максим Джигун, не будет жестких дискуссий и пробуксовок, а затем риски для Украины относительно дальнейшей поддержки со стороны США минимальны.

О чем Трамп договорился с Путиным относительно мирного процесса

Нынешняя риторика президента Трампа относительно переговорно-мирного процесса по окончанию российско-украинской войны свидетельствует о падении его интереса к указанной проблеме, считает политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук. "Создается впечатление, что Трамп, который в последние дни рассказывает о будущей победе Путина в войне, как неизбежность, договорился с Кремлем, что особо не будет мешать ему вести летнюю наступательную кампанию. А уже по окончанию этой кампании, когда спадет градус необходимости имитации давления на Путина, они наконец-то смогут встретиться с глазу на глаз и поговорить — правда не о прекращении войны, а о взаимной торговле и других экономических вопросах. По крайней мере, на данный момент выглядит, что у Трампа именно такой план", — отмечает политолог в разговоре с Фокусом.

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Также эксперт обращает внимание на "допрос", который на днях устроили сенаторы госсекретарю США. "Марко Рубио, который пытался объяснить, почему Белый дом не оказывает давление на Москву, а Путин не является военным преступником, выглядел максимально жалко, но мы должны понимать, что в Америке президент имеет очень широкие полномочия, прежде всего в сфере внешней политики. То есть, по большому счету, для реализации внешней политики Трампу необходимо лишь финансирование. Но поскольку Трамп не планирует выделять Украине никакой помощи, для которой необходимо голосование Конгресса, то никаких серьезных проблем в этом плане внутри американского политикума у него не будет", — подчеркивает Петр Олещук.

Президент США заявил, что Путин не готов к завершению войны в Украине Фото: Wikimedia Commons

Наряду с тем, добавляет Петр Олещук, сейчас в Конгрессе формируется двухпартийное большинство, которое склонно выражать поддержку Украине. В этом контексте политолог вспоминает поддержанную на днях Сенатом двухпартийную резолюцию, которая, в частности, призывает обеспечить возвращение вывезенных вглубь оккупированных территорий и России украинских детей до заключения любого мирного соглашения в войне РФ против Украины. Рассмотрение документа инициировали сенатор-республиканец Чак Грассли и демократка Эми Клобучар. Это, по словам бывшего журналиста "Голоса Америки" Остапа Яриша, первая резолюция в Сенате со времени возвращения Трампа в Овальный кабинет, поддержанная республиканцами, которая призывает к конкретным действиям по переговорному процессу с Россией.

Поддержка указанной резолюции представителями обеих партий США, по мнению политолога Петра Олещука, является "прозрачным намеком" на то, что в будущем Сенат планирует достаточно жестко реагировать на любые попытки Белого дома продвинуть невыгодное для Украины соглашение с Путиным. Между тем, прогнозирует эксперт, вскоре переговорно-мирный процесс "уйдет на каникулы" и несмотря на разговоры о новой коммуникационной площадке в Ватикане, реальные процессы могут начаться разве что после летнего наступления РФ.