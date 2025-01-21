Что ждет Украину после инаугурации Дональда Трампа: астрологический прогоноз

Астрологический прогноз на будущее правление Дональда Трампа свидетельствует о стабильности и решительности, которые принесет его Асцендент в Тельце. Плутон и Фортуна в карте Трампа обещают серьезные изменения в глобальной экономике, а Венера в аспекте к Марсу предполагает важные сделки. Кроме того, влияние президента на Украину может стать существенным в течение его срока.

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Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоялась 20 января 2025 года в 12:02 по местному времени в Вашингтоне. Астролог Лилия Выкулова уже поделилась своими прогнозами относительно его будущего правления.

Согласно ее анализу, Трамп вступает в новую фазу своей политической карьеры с мощным влиянием астрологических факторов, обещающих как стабильность, так и мощные изменения.

Асцендент в Тельце — стабильность и решительность

Асцендент Трампа находится в знаке Тельца, а это означает, что его правление будет стабильным и результативным. Как пояснила Викулова, "тельцовая энергия придает ему устойчивость и твердость в принятии решений". Все политические и экономические шаги будут базироваться на прочных основах, дающих ему сильную власть, особенно в контексте международных соглашений.

Солнце в Водолее — врагам не позавидуешь

Солнце, находящееся в 10-м доме в Водолее, говорит о том, что опасности для Трампа больше не существует, а врагам не будет легко. Как отметила астролог, это положение указывает на период стабильности и повышенную успешность в политике.

"Президент возьмет под контроль ситуацию, а его противники столкнутся с серьезными трудностями", — прокомментировала Лилия Выкулова.

Фортуна и Плутон — экономическая революция

Сочетание Фортуны с Плутоном в астрологической карте Трампа указывает на мощное влияние на глобальную экономику. Выкулова уверена, что под его руководством США могут подорвать и изменить экономическую модель мира. Это также предполагает серьезные изменения в финансовых потоках, в частности из-за Меркурия в оппозиции с Марсом, что сулит рискованные операции и подкуп врагов через деньги и ресурсы.

Народ и его заботы

Луна, находящаяся в 6-м доме и пораженная Марсом, указывает на то, что народ США будет переживать сложные времена. Как пояснила Викулова, "народ находится в заботах и имеет слабое положение, однако они верят в своего президента". Это не означает, что правление будет без трудностей: вероятно, через полгода могут возникнуть медицинские или стихийные проблемы, которые негативно повлияют на ситуацию в стране.

Важные соглашения и международные отношения

Венера, идущая в трине к Марсу, обещает важные сделки в политической и экономической сфере.

"Примерно через 6,5 месяцев мы увидим важное соглашение, которое изменит международные отношения", — отметила астролог.

Сильное влияние на Украину

Наконец, Солнце инаугурации Трампа находится на Сатурне гороскопа Украины, что свидетельствует об огромном влиянии на судьбу нашей страны. Это означает, что Украина может пережить значительные изменения под влиянием его политики в ближайшие 4 года.

В целом, по словам астролога, правление Трампа обещает быть не только стабильным, но и революционным, с большими экономическими и политическими изменениями на международной арене.

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