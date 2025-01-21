Що чекає Україну після інавгурація Дональда Трампа: астрологічний прогоноз

Астрологічний прогноз на майбутнє правління Дональда Трампа свідчить про стабільність і рішучість, які принесе його Асцендент у Тельці. Плутон і Фортуна у карті Трампа обіцяють серйозні зміни в глобальній економіці, а Венера в аспекті до Марса передбачає важливі угоди. Окрім того, вплив президента на Україну може стати суттєвим протягом його терміну.

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Інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа відбулася 20 січня 2025 року в 12:02 за місцевим часом у Вашингтоні. Астрологиня Лілія Викулова вже поділилася своїми прогнозами щодо його майбутнього правління.

Згідно з її аналізом, Трамп вступає в нову фазу своєї політичної кар'єри з могутнім впливом астрологічних факторів, що обіцяють як стабільність, так і потужні зміни.

Асцендент у Тельці — стабільність та рішучість

Асцендент Трампа знаходиться у знаку Тельця, а це означає, що його правління буде стабільним і результативним. Як пояснила Викулова, "тельцева енергія надає йому стійкість та твердість у прийнятті рішень". Всі політичні та економічні кроки будуть базуватись на міцних засадах, що дають йому сильну владу, особливо в контексті міжнародних угод.

Сонце у Водолії — ворогам не позаздриш

Сонце, що знаходиться в 10-му домі у Водолії, говорить про те, що небезпеки для Трампа більше не існує, а ворогам не буде легко. Як зазначила астролог, це положення вказує на період стабільності і підвищену успішність у політиці.

"Президент візьме під контроль ситуацію, а його противники зіткнуться з серйозними труднощами", — прокоментувала Лілія Викулова.

Фортуна та Плутон — економічна революція

Поєднання Фортуни з Плутоном в астрологічній карті Трампа вказує на потужний вплив на глобальну економіку. Викулова впевнена, що під його керівництвом США можуть підірвати і змінити економічну модель світу. Це також передбачає серйозні зміни у фінансових потоках, зокрема через Меркурій в опозиції з Марсом, що обіцяє ризиковані операції та підкуп ворогів через гроші та ресурси.

Народ та його турботи

Місяць, що знаходиться у 6-му будинку і вражений Марсом, вказує на те, що народ США буде переживати складні часи. Як пояснила Викулова, "народ перебуває в турботах і має слабке становище, однак вони вірять у свого президента". Це не означає, що правління буде без труднощів: ймовірно, через півроку можуть виникнути медичні чи стихійні проблеми, які негативно вплинуть на ситуацію в країні.

Важливі угоди та міжнародні відносини

Венера, що йде в тріні до Марса, обіцяє важливі угоди в політичній і економічній сфері.

"Приблизно через 6,5 місяців ми побачимо важливу угоду, що змінить міжнародні відносини", — зазначила астрологиня.

Сильний вплив на Україну

Насамкінець, Сонце інавгурації Трампа знаходиться на Сатурні гороскопу України, що свідчить про величезний вплив на долю нашої країни. Це означає, що Україна може пережити значні зміни під впливом його політики в найближчі 4 роки.

Загалом, за словами астролога, правління Трампа обіцяє бути не лише стабільним, але й революційним, з великими економічними та політичними змінами на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше ми писали, про Дональда Трампа і дату інавгурації. Чого чекати світу від нового президента США.

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