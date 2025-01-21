Розбір модних образів подружжя Трамп на інавгурації: капелюшок Меланії та класика від Дональда

20 січня 2025 року у Вашингтоні відбулася інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Церемонія привернула увагу не тільки політичною складовою, а й вишуканими образами подружжя Трампів. Стиліст Яна Ткаченко спеціально для Фокуса детально розібрала їхнє вбрання, підкреслюючи символізм кольорів і модні акценти.

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20 січня 2025 року у Вашингтоні відбулася інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Під час цієї події подружжя Трампів продемонструвало елегантні та вишукані образи, які привернули увагу модних експертів і громадськості. Спеціально для Фокуса персональний стиліст Яна Ткаченко проаналізувала зовнішній вигляд президентського подружжя.

Інавгурація Трампа-2025 Фото: Фото: Gettyimages

Для цієї події Дональд Трамп обрав класичний темно-синій костюм, доповнений білосніжною сорочкою і темно-фіолетовою краваткою. За словами стилістки, такий вибір підкреслює його офіційний статус і додає образу урочистості.

"Вибір Дональда Трампа класичного темно-синього костюма і пальта — універсальний для подібних офіційних подій. Білосніжна сорочка і краватка кольору бордо — найкраще доповнення до синього кольору, що символізує довіру, стабільність і мудрість. Бордовий додає образу ошатності та святковості. Весь ансамбль створює формальний і серйозний вигляд

Інавгурація Трампа-2025 Фото: Getty

Меланія Трамп з'явилася в темно-синьому ансамблі від американського бренду Adam Lippes. Її образ складався з елегантного пальта, яке відмінно підкреслювало фігуру, і капелюха-канотьє в тон з білою стрічкою, що додавало французького шарму. Класичні туфлі того ж кольору, білий шарф і чорні шкіряні рукавички гармонійно завершували вбрання. Мінімалістичний макіяж і акуратно зібране в пучок волосся стали стильними акцентами образу.

"Меланія Трамп одягнена в пальто і сукню темно-синього кольору, силует якої ідеально підкреслює її фігуру і додає образу строгості. Напівприталений крій демонструє респектабельність, силу та авторитет. Головний убір підкреслює урочистість моменту, адже капелюхи традиційно асоціюються з високим статусом та етикетом. Він додає нотки елегантності та індивідуальності. Але капелюх є сміливим рішенням, адже він частково закриває обличчя Першої леді. Таким чином фотографії події більше нагадують фешн, ніж діловий формат. Та незважаючи на вітер, який зробив безлад на зачісках багатьох гостей, укладка Меланії залишається на місці, під капелюхом! Рукавички і класичні човники на підборах доповнюють образ, зберігаючи баланс між офіційністю і жіночністю. Меланія Трамп у цьому образі має дуже вишуканий вигляд, що повністю відповідає її статусу і значущості події", — прокоментувала стиліст.

Варто зазначити, що капелюх Меланії, який частково закривав її обличчя, став предметом обговорення в соціальних мережах. Користувачі порівнювали її образ із персонажами, такими як Шапокляк і Клавдія Петрівна, створюючи численні меми.

Загалом, за словами Яни Ткаченко, вибір темно-синього кольору в одязі подружжя Трампів створив гармонійний і елегантний ансамбль, що підкреслив їхній статус і важливість події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меланія Трамп могла з'явитися на інавгурації чоловіка без капелюха: у чому причина.

Крім цього, Фокус писав, що інтригу розкрито: яку сукню одягла Меланія Трамп на інавгураційний бал.