Разбор модных образов супругов Трамп на инаугурации: шляпка Мелании и классика от Дональда

20 января 2025 года в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Церемония привлекла внимание не только политической составляющей, но и изысканными образами супругов Трампов. Стилист Яна Ткаченко специально для Фокуса подробно разобрала их наряды, подчеркивая символизм цветов и модные акценты.

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20 января 2025 года в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Во время этого события супруги Трампы продемонстрировали элегантные и изысканные образы, которые привлекли внимание модных экспертов и общественности. Специально для Фокуса персональный стилист Яна Ткаченко проанализировала внешний вид президентской четы.

Инаугурация Трампа-2025 Фото: Фото: Gettyimages

Для этого события Дональд Трамп выбрал классический темно-синий костюм, дополненный белоснежной рубашкой и темно-фиолетовым галстуком. По словам стилистки, такой выбор подчеркивает его официальный статус и добавляет образу торжественности.

"Выбор Дональда Трампа классического темно-синего костюма и пальто — универсальный для подобных официальных событий. Белоснежная рубашка и галстук цвета бордо — лучшее дополнение к синему цвету, который символизирует доверие, стабильность и мудрость. Бордовый добавляет образу нарядности и праздничности. Весь ансамбль создает формальный и серьезный вид

Инаугурация Трампа-2025 Фото: Getty

Мелания Трамп появилась в темно-синем ансамбле от американского бренда Adam Lippes. Ее образ состоял из элегантного пальто, которое отлично подчеркивало фигуру, и шляпы-канотье в тон с белой лентой, что добавляло французского шарма. Классические туфли того же цвета, белый шарф и черные кожаные перчатки гармонично завершали наряд. Минималистичный макияж и аккуратно собранные в пучок волосы стали стильными акцентами образа.

"Мелания Трамп одета в пальто и платье темно-синего цвета, силуэт которого идеально подчеркивает ее фигуру и добавляет образу строгости. Полуприталенный крой демонстрирует респектабельность, силу и авторитет. Головной убор подчеркивает торжественность момента, ведь шляпы традиционно ассоциируются с высоким статусом и этикетом. Она добавляет нотки элегантности и индивидуальности. Но шляпа является смелым решением, ведь она частично закрывает лицо Первой леди. Таким образом фотографии события больше напоминают фэшн, чем деловой формат. Но несмотря на ветер, который сделал беспорядок на прическах многих гостей, укладка Мелании остается на месте, под шляпой! Перчатки и классические лодочки на каблуках дополняют образ, сохраняя баланс между официальностью и женственностью. Мелания Трамп в этом образе выглядит очень изысканно, что полностью соответствует ее статусу и значимости события", — прокомментировала стилист.

Стоит отметить, что шляпа Мелании, которая частично закрывала ее лицо, стала предметом обсуждения в социальных сетях. Пользователи сравнивали ее образ с персонажами, такими как Шапокляк и Клавдия Петровна, создавая многочисленные мемы.

В целом, по словам Яны Ткаченко, выбор темно-синего цвета в одежде супругов Трампов создал гармоничный и элегантный ансамбль, который подчеркнул их статус и важность события.

Напомним, ранее мы писали, что Мелания Трамп могла появиться на инаугурации мужа без шляпы: в чем причина.

Кроме этого, Фокус писал, что интрига раскрыта: какое платье надела Мелания Трамп на инаугурационный бал.