США больше не могут решать все проблемы мира, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его страна больше не может "решать все мировые проблемы" и должна ставить в приоритет национальные интересы американцев.

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Эти слова прозвучали на бюджетных слушаниях перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей 21 мая.

В начале речи Рубио отметил, что своей главной целью на посту государственного секретаря считает возвращение американской внешней политики к служению национальным интересам.

"В мире есть много великих дел. Так много происходит ужасного на планете. Америка не сможет решить каждую из проблем. Мы должны сфокусировать нашу внешнюю политику на тех областях, которые отвечают нашим национальным интересам", — сказал Рубио.

По его словам, США все еще поставляют больше всего иностранной помощи, больше, чем "следующие десять стран вместе взятые". Рубио заявил, что Штаты должны отменить те программы, которые не совпадают с интересами американской нации.

"Иностранная помощь — это не благотворительность. Она создана для национальных интересов США", — сказал госсекретарь.

Марко Рубио сообщал об отмене 83% программ USAID

В феврале 2025 года американский президент Дональд Трамп назвал Агентство США по международному развитию "мошенническим" и чрезвычайно коррумпированным. Он заявил, что USAID нужно закрыть.

10 марта Рубио отчитался об отмене 83% программ USAID, которые "не соответствовали национальным интересам" страны. Из 5200 контрактов осталось около 1000.

Отметим, Марко Рубио во время бюджетных слушаний 21 мая не смог ответить, является ли Путин военным преступником, пять раз уклонившись от ответа на прямой вопрос конгрессмена Билла Китинга.

20 мая во время выступления перед комитетом Сената США по иностранным делам 20 мая Марко Рубио заявил, что Украина продолжает получать военную помощь, ассигнованную Конгрессом при каденции Джо Байдена, однако решение о новых пакетах оружия от США не принято.

21 мая издание Politico со ссылкой на двух неназванных американских чиновников писало, что США выступают против обещания о "дальнейшей поддержке" Украины в заявлении G7 о незаконности полномасштабного вторжения РФ.