"Є важливіші питання": Трамп може залишити спроби завершити війну в Україні, — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна в Україні не може бути завершена у військовий спосіб, але російська й українська сторони "все ще далекі одна від одної" на шляху до мирної угоди. Американський урядовець зазначив, що президент США має визначити час, який іще зможе приділяти російсько-українській війні, перш ніж перейде до нагальніших питань.

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Про це голова Держдепу сказав в інтерв'ю Fox News 2 травня.

Рубіо заявив, що російсько-українська війна не може завершитися на полі бою. На відео з 1:57.

"Це війна, яка не має воєнного рішення: по суті, Путін не може захопити всю Україну; Україна не може відтіснити росіян туди, де вони були у 2014 році", — зазначив Рубіо.

Він висловив переконання, що Трамп є єдиним світовим лідером, який може розмовляти з обома сторонами та привести їх до перемир'я, і він докладав до цього зусиль протягом перших 100 днів свого другого президентського терміну.

"Я думаю, ми знаємо, де знаходиться Україна, і ми знаємо, де зараз знаходиться Росія, і де Путін. Вони все ще далеко одне від одного. Вони ближче, але вони все ще далеко одне від одного. І дуже скоро знадобиться справжній прорив, щоб це стало можливим, або, я думаю, президенту доведеться прийняти рішення про те, скільки ще часу ми збираємося цьому присвятити", — сказав держсекретар США.

Рубіо пояснив, що в певний момент президент Трамп повинен буде вирішити, скільки часу його адміністрація ще зможе присвячувати завершенню війни в Україні, оскільки обидві сторони все ще недостатньо близькі до цього, а США мають багато інших, навіть важливіших питань.

"Не те щоб війна в Україні не важлива, але я б сказав, що те, що відбувається з Китаєм, є важливішим у довгостроковій перспективі для майбутнього світу. Очевидно, ядерні амбіції Ірану, всі ці інші речі, які у нас відбуваються", — зазначив урядовець.

Рубіо додав, що це не означає відмову Штатів надавати посильну допомогу, але в певний момент, якщо миру не буде досягнуто, Трамп може вирішити "рухатися далі".

США прагнуть якнайшвидшого завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп закликав президента РФ Володимира Путіна підписати угоду про завершення війни під час брифінгу 28 квітня. Він сказав, що хоче, щоб російський лідер "перестав стріляти, сів і підписав угоду".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю телеканалу Fox News 1 травня зізнався, що не вірить у швидке завершення війни в Україні. За його словами, Трамп запропонував Києву та Москві "одну з найкращих угод 21 століття", однак остаточні кроки до миру мають зробити російська та українська сторона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 1 травня повідомив, що радник з нацбезпеки Майк Волц буде призначений постійним представником Штатів в Організації Об'єднаних Націй, а його обов'язки виконуватиме держсекретар Марко Рубіо.