"Зробить світ безпечним": Майка Волца відправлять постпредом США в ООН

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, який потрапив у скандал і був звільнений, обійме високу дипломатичну посаду.

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Президент США Дональд Трамп 1 травня заявив про плани призначити його постійним представником США при ООН.

Волц, за його словами, наполегливо працював, щоб поставити на перше місце інтереси Штатів. Американський лідер упевнений, що Волц продовжить свою справу на новій посаді.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо виконуватиме обов'язки радника з нацбезпеки, продовжуючи керувати Держдепартаментом.

"Разом ми продовжимо невпинно боротися, щоб зробити Америку і весь світ знову безпечним", — підсумував Трамп.

Майк Волц практично слідом за Трампом заявив, що для нього було великою честю перебувати на посаді радника.

"Немає більш високого покликання, ніж служіння цінностям і свободам нашої нації та справі безпеки кожного з американців", — наголосив він.

Разом із Трампом і його командою Волц хоче протистояти мінливим викликам світу і протистояти тим, хто хоче нашкодити способу життя США. На його думку, Штати заслуговують на сміливе і непохитне лідерство.

Зазначимо, що для призначення радника президента з нацбезпеки не потрібно затвердження сенату США. Кадрове рішення ухвалює глава держави.

Фокус раніше писав про відставку Майка Волца і його заступника Алекса Вонга. Перший потрапив у скандал із секретним чатом Signal, додавши в нього Джеффрі Голдберга, головного редактора журналу The Atlantic. У чаті обговорювали плани ударів по Ємену.

Американські ЗМІ зазначали, що Волц обговорював у Signal хід війни України та РФ. Топчиновники США вели секретні бесіди про військові операції.