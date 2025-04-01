Скандал із Signal: Волц обговорював у чаті хід війни України та РФ, — WP

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц обговорював військові таємниці в Signal. Серед тем дискусій було врегулювання війни Росії проти України.

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Нові подробиці про витік у чаті Signal розповіли газеті The Wall Street Journal кілька американських чиновників.

Волтц і чиновники США вели конфіденційні бесіди про військові операції і про те, як домогтися миру між Україною і Росією. Джерела не уточнили, чи була в цих чатах секретна інформація.

Президент Дональд Трамп вирішив поки що не звільняти Майка Волца, хоча обговорював цю ідею з віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, главою апарату Білого дому С'юзі Вайлс і начальником управління президентськими кадрами Серхіо Гором.

Збиток репутації поставив Волца в хитке становище в Білому домі. Він втратив вплив на президента і підтримку старших помічників. Але Трамп гарантував Волтцу під час особистої зустрічі, що залишить його на посаді, заявили представники влади.

За словами співрозмовників газети, для Трампа найбільшим гріхом Волтца було не розкриття військових таємниць у Signal, а наявність у телефоні номера головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Голдберга і випадкове додавання його в розмову.

Американський лідер надавав значення медійності скандалу: першими про провал Волтца повідомили ЗМІ демократів. Але якби новина вперше з'явилася в консервативному ЗМІ, як-от Breitbart, Волтц би давно залишив свою посаду, вказують джерела.

За словами двох чиновників адміністрації, ще до скандалу з Signal Волц дратував багатьох колег своєю зарозумілою поведінкою і висловленням поглядів, які не відповідали програмі Трампа.

Фокус раніше збирав реакції на скандал за участю Волтца. До нього також потрапили міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші.

Майк Волтц говорив, що спроби деокупувати захоплені Росією українські території викличуть третю світову війну.