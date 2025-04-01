Скандал с Signal: Уолц обсуждал в чате ход войны Украины и РФ, – WP

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обсуждал военные тайны в Signal. Cреди тем дискуссий было урегулирование войны России против Украины.

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Новые подробности об утечки в чате Signal рассказали газете The Wall Street Journal несколько американских чиновников.

Уолтц и чиновники США в Signal вели конфиденциальные беседы о военных операциях и как добиться мира между Украиной и Россией. Источники не уточнили, была ли в этих чатах секретная информация.

Президент Дональд Трамп решил пока не увольнять Майка Уолца, хотя обсуждал эту идею с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и начальником управления президентскими кадрами Серхио Гором.

Ущерб репутации поставил Уолца в шаткое положение в Белом доме. Он утратил влияние на президента и поддержку старших помощников. Но Трамп гарантировал Уолтцу при личной встрече, что оставит его на должности заявили представители власти.

По словам собеседников газеты, для Трампа самым большим грехом Уолтца было не раскрытие военных тайн в Signal, а наличие в телефоне номера главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга и случайное добавление его в разговор.

Американский лидер придавал значение медийности скандала: первыми о провале Уолтца сообщили СМИ демократов. Но если бы новость о чате Signal впервые появилась в консервативном СМИ, таком как Breitbart, Уолтц бы давно покинул свою должность, указывают источники.

По словам двух чиновников администрации, еще до скандала с Signal Уолц раздражал многих коллег своим высокомерным поведением и выражением взглядов, которые не соответствовали программе Трампа.

Фокус ранее собирал реакции на скандал с Signal. Кроме Уолтца, в него попали министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие.

Майк Уолтц говорил, что попытки деоккупировать захваченные Россией украинские территории вызовет третью мировую войну.