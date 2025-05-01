"Сделает мир безопасным": Майка Уолтца отправят постпредом США в ООН

Угодивший в скандал и уволенный советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц займет высокую дипломатическую должность.

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Президент США Дональд Трамп 1 мая заявил о планах назначить его постоянным представителем США при ООН.

Уолтц, по его словам, упорно трудился, чтобы поставить на первое место интересы Штатов. Американский лидер уверен, что Уолтц продолжит свое дело на новой должности.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио будет выполнять обязанности советника по нацбезопасности, продолжая руководить Госдепартаментом.

"Вместе мы продолжим неустанно бороться, чтобы сделать Америку и весь мир снова безопасным", — заключил Трамп.

Майк Уолтц практически вслед за Трампом заявил, что для него было большой честью находиться на посту советника.

"Нет более высокого призвания, чем служение ценностям и свободам нашей нации и делу безопасности каждого из американцев", — подчеркнул он.

Вместе с Трампом и его командой Уолтц хочет противостоять меняющимся вызовам мира и противостоять тем, кто хочет навредить образу жизни США. По его мнению, Штаты заслуживают смелое и непоколебимое лидерство.

Отметим, что для назначения советника президента по нацбезопасности не нужно утверждение сената США. Кадровое решение принимает глава государства.

Фокус ранее писал об отставке Майка Уолтца и его заместителя Алекса Вонга. Первый попал в скандал с секретным чатом Signal, добавив в него Джеффри Голдберга, главреда журнала The Atlantic. В чате обсуждались планы ударов по Йемену.

Американские СМИ отмечали, что Уолтц обсуждал в Signal ход войны Украины и РФ. Топ-чиновники США вели секретные беседы о военных операциях.