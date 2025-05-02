"Есть более важные вопросы": Трамп может оставить попытки завершить войну в Украине, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине не может быть завершена военным способом, но российская и украинская стороны "все еще далеки друг от друга" на пути к мирному соглашению. Американский чиновник отметил, что президент США должен определить время, которое еще сможет уделять российско-украинской войне, прежде чем перейдет к более насущным вопросам.

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Об этом глава Госдепа сказал в интервью Fox News 2 мая.

Рубио заявил, что российско-украинская война не может завершиться на поле боя. На видео с 1:57.

"Это война, которая не имеет военного решения: по сути, Путин не может захватить всю Украину; Украина не может оттеснить россиян туда, где они были в 2014 году", — отметил Рубио.

Он выразил убеждение, что Трамп является единственным мировым лидером, который может разговаривать с обеими сторонами и привести их к перемирию, и он прилагал к этому усилия в течение первых 100 дней своего второго президентского срока.

"Я думаю, мы знаем, где находится Украина, и мы знаем, где сейчас находится Россия, и где Путин. Они все еще далеко друг от друга. Они ближе, но они все еще далеко друг от друга. И очень скоро понадобится настоящий прорыв, чтобы это стало возможным, или, я думаю, президенту придется принять решение о том, сколько еще времени мы собираемся этому посвятить", — сказал госсекретарь США.

Рубио объяснил, что в определенный момент президент Трамп должен будет решить, сколько времени его администрация еще сможет посвящать завершению войны в Украине, поскольку обе стороны все еще недостаточно близки к этому, а США имеют много других, даже более важных вопросов.

"Не то чтобы война в Украине не важна, но я бы сказал, что то, что происходит с Китаем, является более важным в долгосрочной перспективе для будущего мира. Очевидно, ядерные амбиции Ирана, все эти другие вещи, которые у нас происходят", — отметил чиновник.

Рубио добавил, что это не означает отказ Штатов оказывать посильную помощь, но в определенный момент, если мир не будет достигнут, Трамп может решить "двигаться дальше".

США стремятся к скорейшему завершению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал президента РФ Владимира Путина подписать соглашение о завершении войны во время брифинга 28 апреля. Он сказал, что хочет, чтобы российский лидер "перестал стрелять, сел и подписал соглашение".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News 1 мая признался, что не верит в скорое завершение войны в Украине. По его словам, Трамп предложил Киеву и Москве "одну из лучших сделок 21 века", однако окончательные шаги к миру должны сделать российская и украинская сторона.

Напомним, президент США Дональд Трамп 1 мая сообщил, что советник по нацбезопасности Майк Уолц будет назначен постоянным представителем Штатов в Организации Объединенных Наций, а его обязанности будет исполнять госсекретарь Марко Рубио.