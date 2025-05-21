США більше не можуть розв'язувати всі проблеми світу, — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що його країна більше не може "розв'язувати всі світові проблеми" та повинна ставити в пріоритет національні інтереси американців.

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Ці слова прозвучали на бюджетних слуханнях перед комітетом у закордонних справах Палати представників 21 травня.

На початку промови Рубіо зазначив, що своєю найголовнішою метою на посаді державного секретаря вважає повернення американської зовнішньої політики до слугування національним інтересам.

"У світі є багато великих справ. Так багато відбувається жахливого на планеті. Америка не зможе розв'язати кожну з проблем. Ми маємо сфокусувати нашу зовнішню політику на тих областях, що відповідають нашим національним інтересам", — сказав Рубіо.

За його словами, США все ще постачають найбільше іноземної допомоги, більше, ніж "наступні десять країн разом узяті". Рубіо заявив, що Штати повинні скасувати ті програми, які не збігаються з інтересами американської нації.

"Іноземна допомога — це не благодійність. Вона створена для національних інтересів США", — сказав держсекретар.

Марко Рубіо повідомляв про скасування 83% програм USAID

В лютому 2025 року американський президент Дональд Трамп назвав Агентство США з міжнародного розвитку "шахрайським" і надзвичайно корумпованим. Він заявив, що USAID потрібно закрити.

10 березня Рубіо звітував про скасування 83% програм USAID, які "не відповідали національним інтересам" країни. З 5200 контрактів залишилося близько 1000.

Зазначимо, Марко Рубіо під час бюджетних слухань 21 травня не зміг відповісти, чи є Путін військовим злочинцем, п'ять разів ухилившись від відповіді на пряме запитання конгресмена Білла Кітінга.

20 травня під час виступу перед комітетом Сенату США у закордонних справах 20 травня Марко Рубіо заявив, що Україна продовжує отримувати військову допомогу, асигновану Конгресом за каденції Джо Байдена, проте рішення щодо нових пакетів зброї від США не ухвалене.

21 травня видання Politico з посиланням на двох неназваних американських посадовців писало, що США виступають проти обіцянки про "подальшу підтримку" України у заяві G7 про незаконність повномасштабного вторгнення РФ.