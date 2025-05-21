Держсекретар США Рубіо п'ять разів не зміг відповісти, чи є Путін воєнним злочинцем (відео)

На слуханнях у Комітеті у закордонних справах Палати представників Білл Кітінг, конгресмен-демократ від Массачусетса, поставив запитання державному секретарю Марко Рубіо щодо війни в Україні. Рубіо визнав, що РФ вторглася в Україну, але не зміг назвати Путіна військовим злочинцем.

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Відео епізоду зі слухань з 'явилося на каналі Forbes.

Держсекретар США Марко Рубіо не зміг назвати Путіна "військовим злочинцем"

Перед тим, як ставити запитання Марко Рубіо, Білл Кітінг нагадав, що слухання відбуваються, щоб прояснити, якими є стосунки США і союзників, після більш ніж 80-річного партнерства.

"Тому що вони висловлюють свої сумніви. Вони висловлюють сумніви публічно. Вони висловлювали їх мені в приватному порядку. Тому як особа нашої країни, як головний представник зовнішньої політики в Сполучених Штатах, я просто шукаю цю ясність", — зазначив Кітінг. І почав із запитання про те, чи є Росія агресором у війні в Україні.

"Так, Росія вторглася в Україну", — відповів Марко Рубіо і відповів ствердно на запитання Кітінга, чи є Росія країною-агресором.

Конгресмен Білл Кітінг зазначив, що було важливо прояснити цей момент, адже, як він нагадав, президент Дональд Трамп сказав, що це Україна почала цю війну. Далі конгресмен Білл Кітінг перейшов до запитань про президента Росії Володимира Путіна.

Конгресмен Білл Кітінг: По-друге, людина, з якою ми ведемо переговори, Володимир Путін, він військовий злочинець (war criminal)?

Марко Рубіо: Ну, я думаю, ви можете подивитися на те, що там відбувалося і, безумовно, охарактеризувати це як воєнні злочини, але наш намір — покласти край війні.

Конгресмен Білл Кітінг: Він військовий злочинець?

Марко Рубіо: Ми не можемо покласти край війні, не поговоривши з Путіним...

Конгресмен Білл Кітінг: Це доволі просте запитання: він військовий злочинець?

Марко Рубіо: Це людина, з якою ми ведемо переговори, Володимир Путін.

Конгресмен Білл Кітінг: Він військовий злочинець? Це нескладно.

Марко Рубіо: Але я намагаюся відповісти на ваше запитання, кажучи вам, що ми намагаємося покласти край війні.

Конгресмен Білл Кітінг: Проста відповідь. Ви ухиляєтеся, сер, замість того, щоб просто відповісти на запитання.

Марко Рубіо: Я відповідаю на ваше запитання. І відповідь у тому, що було скоєно воєнні злочини. Без сумніву.

Конгресмен Білл Кітінг: І хто несе за це відповідальність?

Марко Рубіо: Для цієї відповідальності буде час і місце. Але зараз завдання — покласти край війні.

Далі конгресмен Білл Кітінг нагадав Марко Рубіо, що ще нещодавно він сидів на його місці як сенатор і ставив запитання кандидату на посаду держсекретаря Рексу Тіллерсону за точно таких самих обставин. Це відбувалося у 2017 році.

Ще 2017 року Марко Рубіо називав Путіна військовим злочинцем і перераховував його злочини

І тоді Марко Рубіо запитував Тіллерсона про те, як Путін керував атаками на школи, ринки, лікарні та дитячі майданчики в Україні. А також ставив питання про 20 000 викрадених українських дітей, що є воєнним злочином.

"Ви дуже ясно сказали, що Володимир Путін був військовим злочинцем. Тепер ви позбавляєте його статусу воєнного злочинця і не відповідаєте на запитання про ті самі обставини, вклавши свої слова в мої вуста... Тоді ви сказали Тіллерсону, що були дуже збентежені його нездатністю визнати, що Путін справді є воєнним злочинцем", — зазначив Кітінг та повторив своє запитання про те, чи є Володимир Путін воєнним злочинцем. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що "було скоєно воєнні злочини".

Кітінг закінчив слухання, заявивши, що Марко Рубіо непослідовний і однобокість переговорів із Росією та Україною викликає побоювання серед союзників США.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чим закінчилися переговори Росії та України в Стамбулі. Після цього Володимир Путін і Дональд Трамп поговорили телефоном і розповіли про свої враження.

Коментуючи результати переговорів України та Росії у Стамбулі, 17 травня Дональд Трамп заявив, що вважає за необхідне планувати особисту зустріч із Володимиром Путіним, тому що його "втомили" переговори чиновників. Також американський президент сказав, що вважає, що Путін "втомився від цього всього".