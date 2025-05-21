Госсекретарь США Рубио пять раз не смог ответить, является ли Путин военным преступником (видео)

На слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Билл Китинг, конгрессмен-демократ от Массачусетса, задал вопросы государственному секретарю Марко Рубио насчет войны в Украине. Рубио признал, что РФ вторглась в Украину, но не смог назвать Путина военным преступником.

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Видео эпизода со слушаний появилось на канале Forbes.

Госсекретарь США Марко Рубио не смог назвать Путина "военным преступником"

Перед тем, как задавать вопросы Марко Рубио, Билл Китинг напомнил, что слушания проходят, чтобы прояснить, каковы отношения США и союзников, после более чем 80-летнего партнерства.

"Потому что они выражают свои сомнения. Они выражают сомнения публично. Они выражали их мне в частном порядке. Поэтому как лицо нашей страны, как главный представитель внешней политики в Соединенных Штатах, я просто ищу эту ясность", — отметил Китинг. И начал с вопроса о том, является ли Россия агрессором в войне в Украине.

"Да, Россия вторглась в Украину", — ответил Марко Рубио и ответил утвердительно на вопрос Китинга, является ли Россия страной-агрессором.

Конгрессмен Билл Китинг отметил, что было важно прояснить этот момент, ведь, как он напомнил, президент Дональд Трамп сказал, что это Украина начала эту войну. Далее конгрессмен Билл Китинг перешел к вопросам про президента России Владимира Путина.

Конгрессмен Билл Китинг: Во-вторых, человек, с которым мы ведем переговоры, Владимир Путин, он военный преступник (war criminal)?

Марко Рубио: Ну, я думаю, вы можете посмотреть на то, что там происходило и, безусловно, охарактеризовать это как военные преступления, но наше намерение — положить конец войне.

Конгрессмен Билл Китинг: Он военный преступник?

Марко Рубио: Мы не можем положить конец войне, не поговорив с Путиным…

Конгрессмен Билл Китинг: Это довольно простой вопрос: он военный преступник?

Марко Рубио: Это человек, с которым мы ведем переговоры, Владимир Путин.

Конгрессмен Билл Китинг: Он военный преступник? Это несложно.

Марко Рубио: Но я пытаюсь ответить на ваш вопрос, говоря вам, что мы пытаемся положить конец войне.

Конгрессмен Билл Китинг: Простой ответ. Вы уклоняетесь, сэр, вместо того, чтобы просто ответить на вопрос.

Марко Рубио: Я отвечаю на ваш вопрос. И ответ в том, что были совершены военные преступления. Без сомнения.

Конгрессмен Билл Китинг: И кто несет за это ответственность?

Марко Рубио: Для этой ответственности будет время и место. Но сейчас задача — положить конец войне.

Далее конгрессмен Билл Китинг напомнил Марко Рубио, что еще недавно он сидел на его месте в качестве сенатора и задавал вопросы кандидату на пост госсекретаря Рексу Тиллерсону в точно таких же обстоятельства. Это происходило в 2017 году.

Еще в 2017 году Марко Рубио называл Путина военным преступником и перечислял его преступления

И тогда Марко Рубио спрашивал Тиллерсона о том, как Путин руководил атаками на школы, рынки, больницы и детские площадки в Украине. А также задавал вопросы о 20 000 похищенных украинских детей, что является военным преступлением.

"Вы очень ясно сказали, что Владимир Путин был военным преступником. Теперь вы лишаете его статуса военного преступника и не отвечаете на вопрос о тех же самых обстоятельствах, вложив свои слова в мои уста… Тогда вы сказали Тиллерсону, что были очень обескуражены его неспособностью признать, что Путин действительно является военным преступником", — отметил Китинг и повторил свой вопрос о том, является ли Владимир Путин военным преступником. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что "были совершены военные преступления".

Китинг закончил слушания, заявив, что Марко Рубио непоследователен и однобокость переговоров с Россией и Украиной вызывает опасения среди союзников США.

Напомним, ранее Фокус писал о том, чем закончились переговоры России и Украины в Стамбуле. После этого Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону и рассказали о своих впечатлениях.

Комментируя результаты переговоров Украины и России в Стамбуле, 17 мая Дональд Трамп заявил, что считает необходимым планировать личную встречу с Владимиром Путиным, потому что его "утомили" переговоры чиновников. Также американский президент сказал, что считает, что Путин "устал от этого всего".