"Программа не была отменена": Рубио ответил, получит ли Украина новые пакеты оружия от США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ассигнованная при каденции предыдущего президента Джо Байдена военная помощь США Украине не прекращена, однако решение о новых пакетах не принималось. В то же время он отметил, что Штаты обсуждают с союзниками возможность передачи Киеву дополнительных систем Patriot.

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Об этом он сказал во время выступления в Капитолии перед Комитетом Сената США по иностранным делам 20 мая.

"Она продолжается. Была пауза на одну неделю, но все восстановлено", — прокомментировал Рубио приостановление военной помощи Украине.

Сенатор от демократов Джин Шахин отметила, что его слова касаются обмена разведданными, и задала уточняющий вопрос о вооружении.

"Эта программа не была отменена, они продолжают получать оружие", — ответил Рубио.

На вопрос, продолжают ли Штаты финансировать оборонные нужды Украины и готовы ли оказывать помощь в дальнейшем, госсекретарь отметил, что он не имеет влияния на этот вопрос. По его словам, украинская армия продолжает получать все, что было ассигновано Конгрессом при администрации предыдущего президента Джо Байдена, однако решений по новым пакетам пока нет.

Также Рубио отметил, что Украина просит дополнительные системы противовоздушной обороны, который у США нет. По словам Рубио, партнеры Штатов по Североатлантическому альянсу (НАТО) имеют зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые они могли бы передать Украине для защиты воздушного пространства Киева и других городов, и Вашингтон работает со странами блока над этим вопросом.

Приостановление военной помощи США Украине: детали

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 1 марта объявила, что США останавливает военную помощь Украине. Это произошло после скандала в Белом доме во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля, когда между лидерами стран вспыхнул спор о гарантиях безопасности в соглашении о полезных ископаемых.

11 марта портал Clash Report со ссылкой на свои источники писал, что США возобновили поставки оружия Украине и обмен разведданными, однако при условии, что помощь будет использоваться "исключительно в целях обороны".

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман 30 апреля оценил, как долго ВСУ смогут воевать без помощи США.

Информационное агентство Reuters 5 мая писало, что страны-члены НАТО предоставят Украине новые системы Patriot.