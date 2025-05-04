Украина получит модернизированный ЗРК Patriot из Израиля: что известно о новом решении США, — NYT

Вскоре Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, которая поступит из Израиля, а западные союзники обсуждают, как заставить Германию или Грецию отправить еще одну.

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Об этом пишет издание The New York Times.

Как отмечает NYT, система противовоздушной обороны Patriot, которая базировалась в Израиле, будет отправлена в Украину после ее модернизации, а западные союзники обсуждают предоставление еще одной системы Германией или Грецией.

Чиновники, пожелавшие остаться анонимными, не прокомментировали, было ли это решение принято до его вступления президента США Дональда Трампа в должность, во времена администрации Байдена.

"Совет национальной безопасности Белого дома не предоставляет подробностей относительно численности и размещения оборонительных систем Президент Трамп четко заявил: он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились", — заявил представитель совета Джеймс Хьюитт.

Министерство обороны заявило, что "продолжает поставлять Украине оборудование из ранее разрешенных" пакетов, имея в виду как вооружение, изъятое из существующих запасов, так и новые закупки.

Сейчас Украина имеет восемь Patriot, но работают только шесть.

Напомним, что французская оборонная группа Thales представила инновационную систему радиолокационного наблюдения нового поколения — Ground Fire 300 (GF300). Этот многофункциональный радар призван составить конкуренцию ведущим мировым системам, включая знаменитую американскую Patriot от Raytheon.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет озвучил новую концепцию Вашингтона в отношении стран Европы, которые входят в блок НАТО. По словам главы Пентагона, отныне европейцы должны полагаться на собственные силы и "взять военную инициативу в свои руки".