Україна отримає модернізований ЗРК Patriot із Ізраїлю: що відомо про нове рішення США, — NYT

Незабаром Україна отримає ще одну систему ППО Patriot, яка надійде з Ізраїлю, а західні союзники обговорюють, як змусити Німеччину чи Грецію відправити ще одну.

Related video

Про це пише видання The New York Times.

Як зазначає NYT, система протиповітряної оборони Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, буде відправлена ​​до України після її модернізації, а західні союзники обговорюють надання ще однієї системи Німеччиною чи Грецією.

Посадовці, які побажали залишитися анонімними, не прокоментували, чи було це рішення прийнято до його вступу президента США Дональда Трампа на посаду, за часів адміністрації Байдена.

"Рада національної безпеки Білого дому не надає подробиць щодо чисельності та розміщення оборонних систем Президент Трамп чітко заявив: він хоче, щоб війна в Україні закінчилася, а вбивства припинилися", — заявив речник ради Джеймс Хьюїтт.

Міністерство оборони заявило, що "продовжує постачати Україні обладнання з раніше дозволених" пакетів, маючи на увазі як озброєння, вилучене з існуючих запасів, так і нові закупівлі.

Зараз Україна має вісім Patriot, але працюють лише шість.

Нагадаємо, що французька оборонна група Thales представила інноваційну систему радіолокаційного спостереження нового покоління — Ground Fire 300 (GF300). Цей багатофункціональний радар покликаний скласти конкуренцію провідним світовим системам, включно зі знаменитою американською Patriot від Raytheon.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет озвучив нову концепцію Вашингтона щодо країн Європи, які входять до блоку НАТО. За словами очільника Пентагону, відтепер європейці мають покладатися на власні сили і "взяти військову ініціативу у свої руки".