"Врахуйте загрози": США більше не будуть гарантами безпеки для Європи, – глава Пентагону

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет озвучив нову концепцію Вашингтона щодо країн Європи, які є членами Північноатлантичного альянсу. Відтепер європейці повинні покладатись на власні сили, щоб захистити самих себе у світі з новими зростаючими загрозами, заявив міністр.

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Заява Гегсета пролунала під час виступу у військовому коледжі армії США, яку транслювали на порталі C-Span.

Виступ тривав близько 30 хвилин і стосувався різних тем: від скасування інклюзії та рівності до відновлення на службі тих, хто відмовився від вакцинації. На 20-й хвилині міністр торкнувся питання взаємодії США та союзників. Гегсет пояснив, що США відмовляються бути гарантами безпеки для жителів Європи. З його слів, європейці повинні самостійно займатись власною безпекою.

"Часи, коли Сполучені Штати — тут, у Пенсильванії, у нашій країні — були єдиним гарантом безпеки Європи, минули. Настав час Європі взяти ініціативу у свої руки — військову та лідерську в НАТО", — сказав він.

З іншого боку, глава Пентагону все ж визнав, США не залишаються на одинці і не відкидають повністю союзників. Після цього топпосадовець перелічив досягнення країн-членів НАТО. Серед іншого, похвалив Польщу та країни Балтії, які підняли витрати на оборону до 5%. Також згадав, що Вашингтон віддав Лондону та Берліну головування у Контактній групі з допомоги Україні. Гегсет пояснив, що за прикладом Польщі повинні діяти й інші європейці, оскільки небезпеки зростають.

"Америка передусім" не означає "Америка наодинці". Це означає, що ми очікуємо від наших союзників активнішої участі — бути справжнім підсилювачем сили свободи. Ми звернулися з таким самим закликом до інших союзників: 2% — недостатньо, враховуючи загрози, з якими ви стикаєтеся. 3%, 4%, 5% — ось що потрібно", — заявив глава Пентагону.

Піт Гегсет — деталі

Фокус писав про інші деталі дій та заяв Піта Гегсета. Зокрема, у березні та квітні глава Міноборони США фігурував у кількох скандалах з безпекою. У першому скандалі, який стосувався чату у Signal, посадовець відкрив сторонній особі, журналісту, деталі удару армії США по схованці проксі Ірану хуситах у Ємені. Після цього у Пентагоні почалось розслідування, а тим часом медіа повідомили, що найближчий помічник Гегсета на робочому місці розповідає про відвідини стрип-клубу.

Зі словами Гегсета, які пролунала 23 квітня, перегукуються заяви президента США Дональда Трампа. Глава Білого дому не раз говорив, що європейці повинні більше витрачати на власну оборону, не покладатись на "парасольку" США. Також він погрожував, що може навіть вийти з НАТО. Аналогічну позицію європейці почули від віцепрезидента Джей Ді Венса, який розкритикував Європу за неправильну політику.

Нагадуємо, 23 квітня The Telegraph опублікувало відповідь британського прем'єра Кіра Стармера на ультиматум Джей Ді Венса щодо погроз США вийти з перемовин.