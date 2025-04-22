Говорили про стрипклуб: Піт Гегсет перетворив Пентагон на "хаос та безглуздя", — NYT

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет заповнив Пентагон своїми друзями, які мало що тямлять у питаннях оборони країни. Протягом майже 100 днів роботи вони провалили завдання глави Білого дому з посилення повітряного захисту та займаються дрібною бюрократією. Тим часом під час серйозних нарад обговорюють візити до стрипклубів.

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Про скандали з Гегсетом та ситуацію у Пентагоні розповіло медіа The New York Times.

У статті NYT, серед іншого, згадали про найближчого помічника Гегсета — Джо Каспера. Анонімні джерела у Пентагоні повідомили журналістам, що наради, які він проводить, "приймають безглузді непристойні повороти". Під час однієї з них Каспер та ще один ексвійськовий кілька годин ділились враженнями від походу до стрипклубу у Вашингтоні. Насправді тема зустрічі була зовсім іншою: мали говорити про проблеми групи, яка займається допомогою ветеранам, пояснило медіа.

"Одна зустріч, яку Каспер провів цього місяця, перетворилася на розповідь про вечір, який Каспер і представник групи провели у вашингтонському стриптиз-клубі, сказала особа, яка брала участь у зустрічі", — ідеться у статті.

Інші зауваження до Гегсета — "дріб'язкові бюрократичні битви", погодження з пропозицією очільника Департаменту ефективності Ілона Маска звільнити 200 тис. (з 750 тис.) працівників Пентагону. Ще одне питання, яке провалив міністр-ексведучий Fox News — це створення повітряного "щита" над США для захисту від ракет Ірану та КНДР. Як розповіли джерела NYT, офіційні особи розробили проєкт цього щита та направили його на розгляд Гегсета. Проєкт три тижні без руху пролежав на його столі, заявили співрозмовники журналістів.

Крім того, нинішньому керівнику Пентагону не довіряють топвійськові армії США, вказано у статті. З іншого боку, він та його команда також не довіряють топвійськовим. Про це свідчать перевірки резюме та аналіз дописів у соцмережах: намагаються відшукати, чи є люди, не лояльні Дональду Трампу, написало NYT.

Журналісти нагадали, що Гегсет отримав підтвердження Конгресу на отримання посади з перевагою в один голос та завдяки впливу віцепрезидента Джей Ді Венса. Натомість зараз він фігурує у двох скандалах з месенджером Signal. Втім, не дивлячись на скандали, Гегсет публічно транслює впевненість, що відновлює справжній військовий дух в армії США і захищає країну від мігрантів.

"Серед хаосу пан Гегсет намагався змоделювати "етос воїна", якого, за його словами, не вистачало в багатьох збройних силах. У найближчому оточенні міністра оборони панує розлад, зростає недовіра серед державних службовців і вищих військових", — підсумувало NYT.

Скандал з Гегсетом — деталі чатів Signal

Зазначимо, у березні Гегсет фігурував у першому скандалі з Signal, про який розповів головний редактор видання The Atlantic. Як з'ясувалось, радник з нацбезпеки Майкл Волц приєднав головного редактора до таємного чату, у якому говорили про удар армії США по схованках бойовиків хуситів. Серед інших, був допис глави Пентагону про агента, який наводив удар на ватажка бойовиків.

Інший скандал з Гегсетом розгорівся у квітні. Як розповіли джерела медіа, міністр створив у Signal чат, у якому ділився деталями операції по хуситах з дружиною та іншими невтаємниченими особами.

Нагадуємо, 21 квітня у Білому домі стався скандал з головою Міністерства внутрішніх справ Крісті Ноем, яка втратила 3 тис. дол., документи та пропуск.