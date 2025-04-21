Без сумочки і грошей: міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем пограбували в ресторані

Міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем пограбували в ресторані Capitol Burger у центрі Вашингтона. Міністр позбулася водійських прав, банківських карток і близько 3 000 доларів готівкою, хоча в закладі була її охорона.

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Інцидент стався ввечері в неділю, 20 квітня, розповіли три поінформовані джерела телеканала CBS News.

Відомо, що викрадачі вкрали її сумку, яка знаходилася під столом. У ній були водійські права, банківські картки, паспорт, службова перепустка до міністерства, чекова книжка, близько 3 000 доларів готівкою, косметика та медикаменти. Мобільного телефону не було.

За словами двох джерел, Ноем притискала сумочку ногою до стільця, але це не допомогло їй. Охорона міністра перебувала в ресторані під час інциденту, але зникнення сумки виявили тільки після того, як чиновник сама її помітила.

Секретна служба США почала розслідування, записи з камер відеоспостереження ресторану вивчають. У крадіжці підозрюють білого чоловіка в медичній масці, наразі його не затримано.

За словами джерел, близьких до міністра, на момент інциденту у Вашингтоні перебували діти й онуки Ноем. Міністр хотіла витратити зняті з рахунку гроші, щоб пригостити сім'ю вечерею і купити великодні подарунки.

Міністерство внутрішньої безпеки не відповіло на запит про коментар.

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