Без сумочки и денег: министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм ограбили в ресторане

Министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм ограбили в ресторане Capitol Burger в центре Вашингтона. Министр лишилась водительских прав, банковских карт и около 3 000 долларов наличными, хотя в заведении была ее охрана.

Related video

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 апреля, рассказали три информированных источника телеканала CBS News.

Известно, что похитители украли ее сумку, которая находилась под столом. В ней были водительские права, банковские карты, паспорт, служебный пропуск в министерство, чековая книжка, около 3 000 долларов наличными, косметика и медикаменты. ​Мобильного телефона не было.

По словам двух источников, Ноэм прижимала сумочкe ногой к стулу, но это не помогло ей. Охрана министра находилась в ресторане во время инцидента, но пропажу сумки выявили только после того, как чиновник сама ее заметила. ​

Секретная служба США начала расследование, записи с камер видеонаблюдения ресторана изучаются. В краже подозревают белого мужчину в медицинской маске, в настоящее время он не задержан.

По словам источников, близких к министру, на момент инцидента в Вашингтоне находились дети и внуки Ноэм. Министр хотела потратить снятые со счета деньги, чтобы угостить семью ужином и купить пасхальные подарки.

Министерство внутренней безопасности не ответило на запрос о комментарии.

Напомним, житель штата Техас Джерри Рид жаловался на поддельные результаты лотереи Lotto Texas. Мужчина лишился 95 миллионов долларов вероятного выигрыша.

Фокус писал о краже более 900 двигателей машин Kia на заводе в индийском штате Андгра-Прадеш. Сначала полиция считала, что моторы исчезли при транспортировке, но по документации их доставили на склад.