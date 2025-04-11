Странное преступление: сотрудники завода Kia похитили более 900 автомобильных двигателей

Работники завода Kia в Индии на протяжении пяти лет похищали двигатели. Их недостачу обнаружили случайно и теперь пытаются установить, кому понадобились более 900 моторов.

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О резонансном преступлении рассказывает издание The India Times.

Более 900 двигателей недосчитались на заводе Kia в индийском штате Андгра-Прадеш. Мартовский аудит предприятия за 2024 год показал, что моторы просто пропали.

Руководство предприятия обратилось в полицию и предварительное расследование показало, что двигатели Kia похитили. Сначала правоохранители считали, что агрегаты исчезли во время транспортировки на автозавод. Впрочем, документация показала, что все они были доставлены, а значит их похитили со склада.

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Воровство на заводе продолжалось в течение пяти лет и было тщательно спланированным. Масштабную пропажу двигателей не замечали потому, что предприятие довольно большое — производит по 300-400 тысяч машин в год.

Очевидно к преступлению были привлечены нынешние или бывшие работники предприятия — без их содействия похитить такое большое количество двигателей было бы невозможно. Сейчас полиция ищет вовлеченных в криминальную схему, а также пытается установить, с какой целью похищали автомобильные моторы Kia в таких больших количествах.

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