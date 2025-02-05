Дерзкие преступления: самые резонансные угоны авто в истории (фото)

Злоумышленники прибегают к хитрости, чтобы завладеть дорогими авто и скрыть свои преступления. Самые дерзкиугоны вошли в историю.

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Ежегодно в мире похищают сотни тысяч автомобилей. Иногда в руки злоумышленников попадают суперкары или дорогие коллекционные модели и нередко подобные случаи становятся резонансными благодаря своей дерзости. Фокус выбрал самые известные угоны авто в истории.

Закопанный Феррари

Ferrari Dino откопали спустя четыре года после угона Фото: Los Angeles Times

В 1974 году у семьи Круз из Лос-Анджелеса угнали Ferrari Dino 246 — суперкар пропал со стоянки, пока супруги ужинали в ресторане. Полиция не смогла его найти и страховая компания выплатила компенсацию владельцам.

Через четыре года дети, играя на улице в центре Лос-Анджелеса, обнаружили закопанное авто. Их родители вызвали полицию и когда его откопали, то оказалось, что это угнанный Ferrari. Суперкар продали и его восстановили.

Позже Ferrari Dino восстановили Фото: autoevolution.com

Только в 2012 году выяснилось, что преступление было фейковым — его организовали владельцы, чтобы получить страховую компенсацию. Однако нанятые ими похитители забыли обозначить место, где они закопали Ferrari.

Суперкары звезд "Формулы-1"

Ferrari F512M Герхарда Бергера обнаружили в 2023 году Фото: Autocar

Громким преступлением запомнился Гран-при Сан-Марино 1995 года в "Формуле-1". Во время соревнований у пилотов Ferrari Герхарда Бергера и Жана Алези угнали их суперкары Ferrari F512M. Бергер даже преследовал злоумышленников на VW Golf, однако так и не догнал их.

В 2023 году Ferrari Герхарда Бергера случайно обнаружили. Суперкар привезли из Японии в Великобританию и пытались продать, однако во время проверки обнаружили, что авто находится в розыске. Машину передали владельцу через 29 лет после ее исчезновения, а вот Ferrari Жана Алези ищут до сих пор.

Авто Джеймса Бонда

Aston Martin DB5 Джеймса Бонда угнали в 1997 году Фото: Aston Martin

Aston Martin DB5 — самое известное авто Джеймса Бонда. Для съемок фильма "Голдфингер" подготовили два таких купе со шпионскими гаджетами — выдвижными пулеметами, таранами, бронещитом и даже креслом-катапультой.

Авто получило набор шпионских гаджетов Фото: Aston Martin

Когда в 1997 году один из этих Aston Martin DB5 привезли на выставку в США, его похитили прямо из аэропорта во Флориде. Автомобиль не нашли до сих пор и страховая компания выплатила Aston Martin 4 миллиона долларов компенсации.

Агенты ФБР разбили угнанный Ferrari

Агенты ФБР нашли угнанный Ferrari F50, но разбили его

В 2003 году известный угонщик авто Том Бейкер ввел в заблуждение работников автосалона и угналл раритетный суперкар Ferrari F50, который в то время стоил $750 000. Он представился руководителем калифорнийской ИТ-компании и смог завладеть автомобилем во время тест-драйва.

Ferrari F50 обнаружили только в 2008 году во время расследования другого дела. ФБР конфисковали суперкар, однако во время перемещения авто из одного хранилища в другое агенты разбили его. Позже Ferrari выкупили и восстановили.

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Угнанный Bugatti

Угнанный Bugatti Veyron Grand Sport Sang Bleu повредили во время погони

В 2011 году трио злоумышленников из Польши похитили в Швейцарии BMW 750iL, Ferrari 599 GTB Fiorano и лимитированный Bugatti Veyron Grand Sport Sang Bleu за $2,5 миллиона. Доставить машины в Польшу решили своим ходом через Германию.

Именно на немецком автобане полиция и обнаружила автомобили. Во время погони раритетный Bugatti был поврежден — его притерли к отбойнику. Всех угонщиков задержали и кроме тюремного срока они получили огромный штраф 400 000 евро за незаконный ввоз авто на территорию Германии.

Ограбление автосалона

Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga Фото: Reddit

В канадском Торонто в 2023 году средь бела дня из автосалона похитили роскошные кроссоверы Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga общей стоимостью почти миллион долларов. Злоумышленники представились работниками СТО и забрали автомобили якобы для обслуживания. Лишь впоследствии работники автосалона осознали, что их ограбили.

Похищение из музея

Porsche 911 Turbo угнали из музея

В 2023 году прямо из музея во Флориде угнали раритетный спорткар Porsche 911 Turbo 1977 года стоимостью $250 000. Как ни странно, коллекционное авто было заправлено, а в замке зажигания оставили ключ, поэтому оно выехало своим ходом. Вскоре угонщик попался на попытке зарегистрировать Porsche по поддельным документам.

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13-летний угонщик

13-летний школьник разбил угнанный Lamborghini Huracan

В 2024 году в Канаде угнали и разбили суперкар Lamborghini Huracan. Полиция, прибывшая на место ДТП, была шокирована, когда обнаружила, что злоумышленниками оказались двое школьников. 13-летний подросток признался, что похитил 600-сильный Lamborghini, чтобы поразить своего друга. Ребята не пострадали, а вот суперкар серьезно поврежден.

Кстати, недавно работник автосалона разбил новейший 1000-сильный суперкар Lamborghini.

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