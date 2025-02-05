Зухвалі злочини: найрезонансніші викрадення авто в історії (фото)

Зловмисники вдаються до хитрощів, аби заволодіти дорогими авто та приховати свої злочини. Найзухваліші викрадення увійшли в історію.

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Щороку у світі викрадають сотні тисяч автомобілів. Подекуди у руки зловмисників потрапляють суперкари чи дорогі колекційні моделі і нерідко подібні випадки стають резонансними завдяки своїй зухвалості. Фокус обрав найвідоміші викрадення авто в історії.

Закопаний Ferrari

Ferrari Dino відкопали за чотири роки після викрадення Фото: Los Angeles Times

У 1974 році в родини Круз із Лос-Анджелеса викрали Ferrari Dino 246 – суперкар пропав зі стоянки, поки подружжя вечеряло в ресторані. Поліція не змогла його знайти і страхова компанія виплатила компенсацію власникам.

Через чотири роки діти, граючись надворі в центрі Лос-Анджелеса, виявили закопане авто. Їхні батьки викликали поліцію і коли його відкопали, то виявилося, що це викрадений Ferrari. Суперкар продали і його відновили.

Пізніше Ferrari Dino відновили Фото: autoevolution.com

Лише у 2012 році вияснилося, що злочин був фейковим – його організували власники, аби отримати страхову компенсацію. Однак найняті ними викрадачі забули позначити місце, де вони закопали Ferrari.

Суперкари зірок "Формули-1"

Ferrari F512M Герхарда Бергера виявили в 2023 році Фото: Autocar

Гучним злочином запам’ятався Гран-прі Сан-Марино 1995 року в "Формулі-1". Під час змагань у пілотів Ferrari Герхарда Бергера та Жана Алезі викрали їхні суперкари Ferrari F512M. Бергер навіть переслідував зловмисників на VW Golf, проте так і не догнав їх.

У 2023 році Ferrari Герхарда Бергера випадково виявили. Суперкар привезли з Японії у Велику Британію і намагалися продати, проте під час перевірки виявили, що авто перебуває в розшуку. Машину передали власнику через 29 років після її зникнення, а от Ferrari Жана Алезі шукають досі.

Авто Джеймса Бонда

Aston Martin DB5 Джеймса Бонда викрали в 1997 році Фото: Aston Martin

Aston Martin DB5 – найвідоміше авто Джеймса Бонда. Для зйомок фільму "Голдфінгер" підготували два таких купе зі шпигунськими гаджетами – висувними кулеметами, таранами, бронещитом та навіть кріслом-катапультою.

Авто отримало набір шпигунських гаджетів Фото: Aston Martin

Коли в 1997 році один із цих Aston Martin DB5 привезли на виставку в США, його викрали просто з аеропорту у Флориді. Автомобіль не знайшли досі і страхова компанія виплатила Aston Martin 4 мільйони доларів компенсації.

Агенти ФБР розбили викрадений Ferrari

Агенти ФБР знайшли викрадений Ferrari F50, але розбили його

У 2003 році відомий викрадач авто Том Бейкер ввів у оману працівників автосалону і викрав раритетний суперкар Ferrari F50, який на той час коштував $750 000. Він представився керівником каліфорнійської ІТ-компанії і зміг заволодіти автомобілем під час тест-драйву.

Ferrari F50 виявили лише в 2008 році під час розслідування іншої справи. ФБР конфіскували суперкар, проте під час переміщення авто з одного сховища в інше агенти розбили його. Пізніше Ferrari викупили та відновили.

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Викрадений Bugatti

Викрадений Bugatti Veyron Grand Sport Sang Bleu пошкодили під час погоні

У 2011 році тріо зловмисників із Польщі викрали у Швейцарії BMW 750iL, Ferrari 599 GTB Fiorano та лімітований Bugatti Veyron Grand Sport Sang Bleu за $2,5 мільйона. Доставити машини в Польщу вирішили своїм ходом через Німеччину.

Саме на німецькому автобані поліція і виявила автомобілі. Під час погоні раритетний Bugatti було пошкоджено – його притерли до відбійника. Усіх викрадачів затримали і окрім тюремного терміну вони отримали величезний штраф 400 000 євро за незаконний ввіз авто на територію Німеччини.

Пограбування автосалону

Rolls-Royce Cullinan і Bentley Bentayga Фото: Reddit

У канадському Торонто в 2023 році серед білого дня з автосалону викрали розкішні кросовери Rolls-Royce Cullinan і Bentley Bentayga загальною вартістю майже мільйон доларів. Зловмисники представилися працівниками СТО і забрали автомобілі нібито для обслуговування. Лише згодом працівники автосалону усвідомили, що їх пограбували.

Викрадення з музею

Porsche 911 Turbo викрали з музею

У 2023 році просто з музею у Флориді викрали раритетний спорткар Porsche 911 Turbo 1977 року вартістю $250 000. Як не дивно, колекційне авто було заправлене, а в замку запалювання залишили ключ, тому воно виїхало своїм ходом. Невдовзі викрадач попався на спробі зареєструвати Porsche за підробленими документами.

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13-річний викрадач

13-річний школяр розбив викрадений Lamborghini Huracan

У 2024 році в Канаді викрали та розбили суперкар Lamborghini Huracan. Поліція, яка прибула на місце ДТП, була шокована, коли виявила, що зловмисниками виявилися двоє школярів. 13-річний підліток зізнався, що викрав 600-сильний Lamborghini, аби вразити свого друга. Хлопці не постраждали, а от суперкар серйозно ушкоджений.

До речі, нещодавно працівник автосалону розбив новітній 1000-сильний суперкар Lamborghini.

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