Зухвалі злочини: найрезонансніші викрадення авто в історії (фото)
Зловмисники вдаються до хитрощів, аби заволодіти дорогими авто та приховати свої злочини. Найзухваліші викрадення увійшли в історію.
Щороку у світі викрадають сотні тисяч автомобілів. Подекуди у руки зловмисників потрапляють суперкари чи дорогі колекційні моделі і нерідко подібні випадки стають резонансними завдяки своїй зухвалості. Фокус обрав найвідоміші викрадення авто в історії.
Закопаний Ferrari
У 1974 році в родини Круз із Лос-Анджелеса викрали Ferrari Dino 246 – суперкар пропав зі стоянки, поки подружжя вечеряло в ресторані. Поліція не змогла його знайти і страхова компанія виплатила компенсацію власникам.
Через чотири роки діти, граючись надворі в центрі Лос-Анджелеса, виявили закопане авто. Їхні батьки викликали поліцію і коли його відкопали, то виявилося, що це викрадений Ferrari. Суперкар продали і його відновили.
Лише у 2012 році вияснилося, що злочин був фейковим – його організували власники, аби отримати страхову компенсацію. Однак найняті ними викрадачі забули позначити місце, де вони закопали Ferrari.
Суперкари зірок "Формули-1"
Гучним злочином запам’ятався Гран-прі Сан-Марино 1995 року в "Формулі-1". Під час змагань у пілотів Ferrari Герхарда Бергера та Жана Алезі викрали їхні суперкари Ferrari F512M. Бергер навіть переслідував зловмисників на VW Golf, проте так і не догнав їх.
У 2023 році Ferrari Герхарда Бергера випадково виявили. Суперкар привезли з Японії у Велику Британію і намагалися продати, проте під час перевірки виявили, що авто перебуває в розшуку. Машину передали власнику через 29 років після її зникнення, а от Ferrari Жана Алезі шукають досі.
Авто Джеймса Бонда
Aston Martin DB5 – найвідоміше авто Джеймса Бонда. Для зйомок фільму "Голдфінгер" підготували два таких купе зі шпигунськими гаджетами – висувними кулеметами, таранами, бронещитом та навіть кріслом-катапультою.
Коли в 1997 році один із цих Aston Martin DB5 привезли на виставку в США, його викрали просто з аеропорту у Флориді. Автомобіль не знайшли досі і страхова компанія виплатила Aston Martin 4 мільйони доларів компенсації.
Агенти ФБР розбили викрадений Ferrari
У 2003 році відомий викрадач авто Том Бейкер ввів у оману працівників автосалону і викрав раритетний суперкар Ferrari F50, який на той час коштував $750 000. Він представився керівником каліфорнійської ІТ-компанії і зміг заволодіти автомобілем під час тест-драйву.
Ferrari F50 виявили лише в 2008 році під час розслідування іншої справи. ФБР конфіскували суперкар, проте під час переміщення авто з одного сховища в інше агенти розбили його. Пізніше Ferrari викупили та відновили.Важливо
Викрадений Bugatti
У 2011 році тріо зловмисників із Польщі викрали у Швейцарії BMW 750iL, Ferrari 599 GTB Fiorano та лімітований Bugatti Veyron Grand Sport Sang Bleu за $2,5 мільйона. Доставити машини в Польщу вирішили своїм ходом через Німеччину.
Саме на німецькому автобані поліція і виявила автомобілі. Під час погоні раритетний Bugatti було пошкоджено – його притерли до відбійника. Усіх викрадачів затримали і окрім тюремного терміну вони отримали величезний штраф 400 000 євро за незаконний ввіз авто на територію Німеччини.
Пограбування автосалону
У канадському Торонто в 2023 році серед білого дня з автосалону викрали розкішні кросовери Rolls-Royce Cullinan і Bentley Bentayga загальною вартістю майже мільйон доларів. Зловмисники представилися працівниками СТО і забрали автомобілі нібито для обслуговування. Лише згодом працівники автосалону усвідомили, що їх пограбували.
Викрадення з музею
У 2023 році просто з музею у Флориді викрали раритетний спорткар Porsche 911 Turbo 1977 року вартістю $250 000. Як не дивно, колекційне авто було заправлене, а в замку запалювання залишили ключ, тому воно виїхало своїм ходом. Невдовзі викрадач попався на спробі зареєструвати Porsche за підробленими документами.Важливо
13-річний викрадач
У 2024 році в Канаді викрали та розбили суперкар Lamborghini Huracan. Поліція, яка прибула на місце ДТП, була шокована, коли виявила, що зловмисниками виявилися двоє школярів. 13-річний підліток зізнався, що викрав 600-сильний Lamborghini, аби вразити свого друга. Хлопці не постраждали, а от суперкар серйозно ушкоджений.
До речі, нещодавно працівник автосалону розбив новітній 1000-сильний суперкар Lamborghini.
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